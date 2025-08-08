На видео, опубликованном в социальной сети Facebook видно как под подоконником жилого дома бьётся птица. Вероятно, она в чем-то запуталась и не смогла самостоятельно освободиться. Местные жители не остались равнодушными и позвонили в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Наверно, наивно было полагать, что спасатели всерьез воспримут такой вызов... Однако вскоре они прибыли на место, поднялись на подъемнике к окну и за считанные минуты освободили пленницу. Вскоре ласточка расправила крылья и самостоятельно улетела, целая и невредимая.

В комментариях к видео многие жители выражают благодарность сотрудникам VUGD, которые пришли на помощь крошечному живому существу. Такие моменты возвращают веру в человечность и отзывчивость государственных служб:

"Наши ребята-спасатели самые лучшие!" - звучат искренние слова в комментариях.