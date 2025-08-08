Потерялась собака! Сколько стоит вернуть незарегистрированного друга?

По словам руководителя приюта для животных «Labās mājās» Астриды Карклини, многие привезённые собаки либо вовсе без чипа, либо чипированы, но не зарегистрированы. В таких случаях приют в любом случае заводит запись в базе данных:

если хозяин объявляется — регистрация переоформляется на него;

если нет — животное записывают на нового владельца, который берёт собаку из приюта и оплачивает все услуги.

В случае необходимости срочной ветеринарной помощи расходы могут вырасти до 500 евро и выше.

Карклиня советует владельцам не затягивать с формальностями: чип и регистрация стоят существенно дешевле, чем «штраф» за поиск и возвращение потерявшегося питомца.