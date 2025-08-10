Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рунгайнис: в Минсообщения не понимают, что делают

TV24 10 августа, 2025 09:11

Важно 0 комментариев

скриншот с видео

Что происходит с нашими транспортными предприятиями Rail Baltica и airBaltic?  Предприниматель Гиртс Рунгайнис в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? сказал, что в данный момент люди в Минсообщения не понимают, что они делают. Rail Baltica и airBaltic - стратегически важные для Латвии предприятия, от них нужно не отказываться, а надо думать, что делать, чтобы они могли существовать.

Бизнесмен высказал мнение, что airBaltic представляет собой единственное госпредприятие, которое не является монополией или квазимонополией и не ведет деятельность в своего рода тепличных условиях: оно конкурирует на мировом рынке в очень сложной отрасли. В известной мере, как и Rail Baltica, это один из краеугольных камней нашей транспортной отрасли.

Рунгайнис считает, что без Rail Baltica и без соединения Риги с Западной Европой будет намного труднее и дороже привезти в Ригу международных пассажиров, особенно обладающих добавленной стоимостью.

Проблема, по его мнению, кроется в том, что у нас был успешный менеджмент (без кавычек), но плохо, если менеджмент засиживается слишком долго и не развивается. "Посмотрим, какого кролика из шляпы [фокусника] вытащат в процессе подбора следующего менеджера. Ясно, что эта замена была очень неудачной - просто, чтобы продемонстрировать, что в Минсообщения теперь новая метла", - заявил Рунгайнис.

По словам предпринимателя, airBaltic и при Гауссе можно было вывести на биржу - решение было возможно. Сотрудничество, закупка самолетов по низким ценам, способность рынка реагировать на изменения во время пандемии и войны все же были связаны с опытом Гаусса и его связями в этой отрасли, и Рунгайнису трудно представить, что можно будет найти человека, подобного ему, который мог бы действовать адекватно.

"Надо понимать, что это стратегически значимое для нас предприятие, мы живем в Балтии, фактически в такой экономике с пятью-шестью миллионами населения, и в данный момент, с учетом того, как все развивается, если мы продолжим неудачно работать с airBaltic, это кончится тем, что мы будем летать через Вильнюс, чтобы попасть в Ригу, как сейчас литовцы и эстонцы летают через Ригу, и мы вернемся в 90-е", - предполагает Рунгайнис.

Кроме того, предприниматель отметил неудачное развитие Риги из-за других причин, особенно, как он выразился, в ужасно коррумпированное время Ушакова, которое мы пытаемся забыть, выйти из него и реабилитироваться, но время и возможности утрачены. Рига не осознает, как много она приобрела, поскольку расчеты показывают, что airBaltic дает латвийской экономике более миллиарда евро и позволяет функционировать ряду других отраслей.

"И все малые экономики с редким населением в Европе, если хотят быть на более высоком уровне, например, как в Швеции, должны изыскать способ перекрестного субсидирования этой компании, как это позволяет Евросоюз. Как это делается - через аэропорт, через туристические доплаты, с поддержкой самоуправления, чтобы строить город вокруг рижского аэропорта и параллельно развивать транспортный или грузовой бизнес и так далее - об этом надо думать", - подчеркнул бизнесмен, выразив сожаление, что сейчас в Минсообщения его глава и совет не понимают, что делают.

По его мнению, в министерстве есть позитивные люди, которые хотят делать дело и, возможно, начали понимать, куда попали, но картина намного сложнее, нам это исключительно необходимо, но вопрос в том, как это сделать.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

