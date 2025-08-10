Рунгайнис: в Минсообщения не понимают, что делают

Бизнесмен высказал мнение, что airBaltic представляет собой единственное госпредприятие, которое не является монополией или квазимонополией и не ведет деятельность в своего рода тепличных условиях: оно конкурирует на мировом рынке в очень сложной отрасли. В известной мере, как и Rail Baltica, это один из краеугольных камней нашей транспортной отрасли.

Рунгайнис считает, что без Rail Baltica и без соединения Риги с Западной Европой будет намного труднее и дороже привезти в Ригу международных пассажиров, особенно обладающих добавленной стоимостью.

Проблема, по его мнению, кроется в том, что у нас был успешный менеджмент (без кавычек), но плохо, если менеджмент засиживается слишком долго и не развивается. "Посмотрим, какого кролика из шляпы [фокусника] вытащат в процессе подбора следующего менеджера. Ясно, что эта замена была очень неудачной - просто, чтобы продемонстрировать, что в Минсообщения теперь новая метла", - заявил Рунгайнис.

По словам предпринимателя, airBaltic и при Гауссе можно было вывести на биржу - решение было возможно. Сотрудничество, закупка самолетов по низким ценам, способность рынка реагировать на изменения во время пандемии и войны все же были связаны с опытом Гаусса и его связями в этой отрасли, и Рунгайнису трудно представить, что можно будет найти человека, подобного ему, который мог бы действовать адекватно.

"Надо понимать, что это стратегически значимое для нас предприятие, мы живем в Балтии, фактически в такой экономике с пятью-шестью миллионами населения, и в данный момент, с учетом того, как все развивается, если мы продолжим неудачно работать с airBaltic, это кончится тем, что мы будем летать через Вильнюс, чтобы попасть в Ригу, как сейчас литовцы и эстонцы летают через Ригу, и мы вернемся в 90-е", - предполагает Рунгайнис.

Кроме того, предприниматель отметил неудачное развитие Риги из-за других причин, особенно, как он выразился, в ужасно коррумпированное время Ушакова, которое мы пытаемся забыть, выйти из него и реабилитироваться, но время и возможности утрачены. Рига не осознает, как много она приобрела, поскольку расчеты показывают, что airBaltic дает латвийской экономике более миллиарда евро и позволяет функционировать ряду других отраслей.

"И все малые экономики с редким населением в Европе, если хотят быть на более высоком уровне, например, как в Швеции, должны изыскать способ перекрестного субсидирования этой компании, как это позволяет Евросоюз. Как это делается - через аэропорт, через туристические доплаты, с поддержкой самоуправления, чтобы строить город вокруг рижского аэропорта и параллельно развивать транспортный или грузовой бизнес и так далее - об этом надо думать", - подчеркнул бизнесмен, выразив сожаление, что сейчас в Минсообщения его глава и совет не понимают, что делают.

По его мнению, в министерстве есть позитивные люди, которые хотят делать дело и, возможно, начали понимать, куда попали, но картина намного сложнее, нам это исключительно необходимо, но вопрос в том, как это сделать.