Индия возобновила закупки российской нефти

После введения Вашингтоном ограничений против «Лукойла» и «Роснефти» — двух крупнейших в России нефтедобытчиков — ряд индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, приостановили закупки сырья российского происхождения.

Финансовый директор Indian Oil Corp Ануй Джайн сказал, что компания продолжит закупки, если поставки не будут нарушать санкционный режим.

По словам одного из трейдеров, НПЗ приобрел около 3,5 миллиона баррелей сорта ESPO с доставкой в порт на востоке Индии в декабре. Источники Reuters не уточнили, кто выступил продавцом в этих сделках.