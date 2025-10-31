Парковка «со знаками» во дворе многоэтажки: как жильцам её устроить?

Статья 38 закона «О дорожном движении» устанавливает, что дорожное движение на дорогах организуется с помощью дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров, ограждений транспортных и пешеходных потоков и других технических средств, которые соответствуют обязательным стандартам и другим нормативным требованиям Латвии.

О получении разрешения на установку дорожных знаков

Технические средства организации движения устанавливаются и снимаются в соответствии с проектом строительства. Если проект строительства не требуется, управляющий дорогой согласовывает разрешение на установку и снятие технических средств организации движения (за исключением указанных действий на государственных автодорогах) с соответствующим самоуправлением, если в нем создано соответствующее структурное подразделение.

Во всех других случаях разрешение согласовывается с государственным предприятием Latvijas Valsts ceļi (адрес сайта: www.lvceli.lv, контактный телефон: 67028169). Вы также можете обратиться на данное предприятие за дополнительной информацией.

Управляющий дорогой или территорией отвечает за своевременную и соответствующую требованиям установку и снятие технических средств организации движения, а также за их постоянное поддержание в рабочем состоянии и обеспечивает, чтобы они были читаемы и заметны как для водителей транспортных средств, так и для транспортных средств, оснащенных автоматизированными системами помощи водителю.

О дорожных знаках

Виды дорожных знаков установлены правилами Кабинета министров «Правила дорожного движения» (далее – правила). Чтобы лица, не являющиеся собственниками конкретной недвижимости, не въезжали на ее территорию и не парковали там машины и чтобы в случае конкретного нарушения муниципальная полиция имела право зафиксировать административное правонарушение, можно, например, установить знак № 327 «Стоянка запрещена».

Его необходимо дополнить табличкой № 849 «Дополнительная информация», которая не содержится в остальных дополнительных табличках и отменяет запрет на остановку и стоянку в зоне действия знака № 327 для транспортных средств с особыми разрешениями. В этом случае водителю необходимо разместить в салоне автомобиля у лобового стекла разрешение соответствующего содержания, выданное собственником или управляющим стоянкой.

Рекомендуем изучить значение дорожных знаков, указанное в правилах, и выбрать те, которые соответствуют вашей ситуации.

Рекомендации и ответственность за нарушение правил парковки

Чтобы законно и эффективно организовать парковку на территории двора, сначала нужно провести собрание жильцов, принять решение об установке конкретных дорожных знаков, затем оформить разрешение на их установку, а также обеспечить их правильную установку и дальнейшее обслуживание, если это необходимо. Это позволит муниципальной полиции фиксировать нарушения - например, на основании жалобы собственника стоянки - и наказывать нарушителя в соответствии с законом «О дорожном движении».

Например, согласно части пятой статьи 57 закона, за стоянку в зоне действия знака 327 к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 40 евро.