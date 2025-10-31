Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Парковка «со знаками» во дворе многоэтажки: как жильцам её устроить?

«Семь секретов» 31 октября, 2025 08:27

Юридическая консультация 0 комментариев

"У нас во дворе есть стоянка для машин, которая находится в собственности жильцов нашего дома. А соседи из других домов тоже пользуются нашей стоянкой без разрешения, да еще и ставят как хотят, иногда даже на тротуар и газон. Мы хотим созвать собрание жильцов, чтобы решить вопрос с установкой дорожных знаков, чтобы отрегулировать, как ставить машины, и запретить чужим пользоваться нашим двором. Скажите, какие знаки надо поставить и надо ли где-то получать разрешение на установку этих знаков?"

Статья 38 закона «О дорожном движении» устанавливает, что дорожное движение на дорогах организуется с помощью дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров, ограждений транспортных и пешеходных потоков и других технических средств, которые соответствуют обязательным стандартам и другим нормативным требованиям Латвии.

О получении разрешения на установку дорожных знаков

Технические средства организации движения устанавливаются и снимаются в соответствии с проектом строительства. Если проект строительства не требуется, управляющий дорогой согласовывает разрешение на установку и снятие технических средств организации движения (за исключением указанных действий на государственных автодорогах) с соответствующим самоуправлением, если в нем создано соответствующее структурное подразделение.

Во всех других случаях разрешение согласовывается с государственным предприятием Latvijas Valsts ceļi (адрес  сайта: www.lvceli.lv, контактный телефон: 67028169). Вы также можете обратиться на данное предприятие за дополнительной информацией.

Управляющий дорогой или территорией отвечает за своевременную и соответствующую требованиям установку и снятие технических средств организации движения, а также за их постоянное поддержание в рабочем состоянии и обеспечивает, чтобы они были читаемы и заметны как для водителей транспортных средств, так и для транспортных средств, оснащенных автоматизированными системами помощи водителю.

О дорожных знаках

Виды дорожных знаков установлены правилами Кабинета министров «Правила дорожного движения» (далее – правила). Чтобы лица, не являющиеся собственниками конкретной недвижимости, не въезжали на ее территорию и не парковали там машины и чтобы в случае конкретного нарушения муниципальная полиция имела право зафиксировать административное правонарушение, можно, например, установить знак № 327 «Стоянка запрещена».

Его необходимо дополнить табличкой № 849 «Дополнительная информация», которая не содержится в остальных дополнительных табличках и отменяет запрет на остановку и стоянку в зоне действия знака № 327 для транспортных средств с особыми разрешениями. В этом случае водителю необходимо разместить в салоне автомобиля у лобового стекла разрешение соответствующего содержания, выданное собственником или управляющим стоянкой.

Рекомендуем изучить значение дорожных знаков, указанное в правилах, и выбрать те, которые соответствуют вашей ситуации.

Рекомендации и ответственность за нарушение правил парковки

Чтобы законно и эффективно организовать парковку на территории двора, сначала нужно провести собрание жильцов, принять решение об установке конкретных дорожных знаков, затем оформить разрешение на их установку, а также обеспечить их правильную установку и дальнейшее обслуживание, если это необходимо. Это позволит муниципальной полиции фиксировать нарушения - например, на основании жалобы собственника стоянки - и наказывать нарушителя в соответствии с законом «О дорожном движении».

Например, согласно части пятой статьи 57 закона, за стоянку в зоне действия знака 327 к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 40 евро. 

Обновлено: 11:10 31.10.2025
Литва: начало Rheinmetall
Sfera.lv 26 минут назад
Латвия: частные школы требуют
Sfera.lv 52 минуты назад
Трамп и Хэллоуин в Белом доме – совсем не чертовщина какая-то
Sfera.lv 3 часа назад
Венгрия: Орбан обсудит с Трампом без европосредников
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: месяц сплошных манёвров
Sfera.lv 4 часа назад
Завтрак со «Сферой»: салат с копченой курицей и корейской морковью
Sfera.lv 4 часа назад
С 1 декабря в Риге подорожает вода и канализация на 14%
Bitnews.lv 15 часов назад
Египет: самый большой музей
Sfera.lv 4 дня назад

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Читать
Загрузка

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 09:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

Новости Латвии 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Читать

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

ЧП и криминал 09:35

ЧП и криминал 0 комментариев

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Читать

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

Латышские СМИ 09:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

Важно 09:26

Важно 0 комментариев

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

Читать