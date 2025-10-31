Дело о полётах Кариньша как симптом поразившей Латвию болезни: Pietiek

I. Феномен защиты системы: KNAB, прокуратура и «вознаграждение за лояльность»

Уголовное разбирательство выявляет тревожный конфликт интересов и тень институциональной зависимости, которая напрямую связана с ролью Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В теории права такая ситуация называется «regulatory capture» — захват или влияние на регулятора — или, в данном случае, «auditing capture», когда надзорный орган подвергается политическому влиянию.

Случай Екаба Страуме. Факты указывают на возможный прецедент: бывший премьер-министр Кариньш предоставил главе KNAB Якобу Страумесу существенное повышение заработной платы непосредственно перед обнародованием скандала или началом расследования. Эта «премия за лояльность» вызывает обоснованные подозрения о механизме политического влияния, который может поставить под угрозу принцип независимости KNAB — один из краеугольных камней в борьбе с коррупцией.

Это ослабляет уверенность общества в том, что эта институция способна действовать без пристрастности.

Роль прокуратуры. Прокуратура как движущая сила процесса стала главным «фильтром» между моральными требованиями общества и политической реальностью. Переход от публично упомянутой суммы в миллион евро к указанным в обвинении 90 тысячам евро свидетельствует о процессе, в котором политический ущерб юридически минимизируется.

Такой подход «de minimis» — сосредоточение внимания только на наименьшей части возможного нарушения — позволяет формально уменьшить объем уголовного процесса, но по сути девальвирует моральную ответственность.

Это становится юридическим эвфемизмом — цифры уменьшаются, чтобы успокоить общественность, в то время как реальная ответственность остается за пределами закона.

II. Инфляция моральной ответственности

Так называемое когнитивное дисконтирование — переход от миллиона к 90 тысячам — действует как инструмент, снижающий ценность моральной ответственности.

Амортизация. В сознании большей части общества политическая ответственность Кариньша стирается, поскольку внимание переключается на менее значительные статьи расходов или чиновников более низкого уровня.

Последствия. Подрывается дух правосудия — принцип, требующий, чтобы наказание соответствовало не только букве закона, но и сути причиненного ущерба.

Дело о полетах Кариньша стало барометром доверия к верховенству права в Латвии.

Оно показывает, как легко можно подорвать авторитет правовых институтов, если политическая власть вознаграждает лояльность и игнорирует ответственность.

Вывод

Для верховенства закона недостаточно буквы закона — оно должно соответствовать духу справедливости.

Если правоохранительные органы попадают в политическую зависимость, они превращаются в механизм, который «легализует» чувство несправедливости и подрывает доверие граждан к государству.

Это история о моральной инфляции и институциональном ослаблении — о том, как политическая власть постепенно приучает общество мириться с тем, что «меньшее зло» является приемлемым.

И все же — бдительность общества — единственное, что может предотвратить превращение этого процесса в новую норму в политической культуре Латвии.