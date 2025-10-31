Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Дело о полётах Кариньша как симптом поразившей Латвию болезни: Pietiek

Редакция PRESS 31 октября, 2025 14:00

Важно 0 комментариев

Рассмотрение дела о частных полетах Кариньша в суде поднимает фундаментальные вопросы не только о растрате государственных средств. Этот случай стал системным тестом на то, способна ли демократическая страна эффективно и справедливо наказывать представителей своей политической элиты, пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

I. Феномен защиты системы: KNAB, прокуратура и «вознаграждение за лояльность»

Уголовное разбирательство выявляет тревожный конфликт интересов и тень институциональной зависимости, которая напрямую связана с ролью Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В теории права такая ситуация называется «regulatory capture» — захват или влияние на регулятора — или, в данном случае, «auditing capture», когда надзорный орган подвергается политическому влиянию.

Случай Екаба Страуме. Факты указывают на возможный прецедент: бывший премьер-министр Кариньш предоставил главе KNAB Якобу Страумесу существенное повышение заработной платы непосредственно перед обнародованием скандала или началом расследования. Эта «премия за лояльность» вызывает обоснованные подозрения о механизме политического влияния, который может поставить под угрозу принцип независимости KNAB — один из краеугольных камней в борьбе с коррупцией.

Это ослабляет уверенность общества в том, что эта институция способна действовать без пристрастности.

Роль прокуратуры. Прокуратура как движущая сила процесса стала главным «фильтром» между моральными требованиями общества и политической реальностью. Переход от публично упомянутой суммы в миллион евро к указанным в обвинении 90 тысячам евро свидетельствует о процессе, в котором политический ущерб юридически минимизируется.

Такой подход «de minimis» — сосредоточение внимания только на наименьшей части возможного нарушения — позволяет формально уменьшить объем уголовного процесса, но по сути девальвирует моральную ответственность.

Это становится юридическим эвфемизмом — цифры уменьшаются, чтобы успокоить общественность, в то время как реальная ответственность остается за пределами закона.

II. Инфляция моральной ответственности

Так называемое когнитивное дисконтирование — переход от миллиона к 90 тысячам — действует как инструмент, снижающий ценность моральной ответственности.

Амортизация. В сознании большей части общества политическая ответственность Кариньша стирается, поскольку внимание переключается на менее значительные статьи расходов или чиновников более низкого уровня.

Последствия. Подрывается дух правосудия — принцип, требующий, чтобы наказание соответствовало не только букве закона, но и сути причиненного ущерба.

Дело о полетах Кариньша стало барометром доверия к верховенству права в Латвии.

Оно показывает, как легко можно подорвать авторитет правовых институтов, если политическая власть вознаграждает лояльность и игнорирует ответственность.

Вывод

Для верховенства закона недостаточно буквы закона — оно должно соответствовать духу справедливости.

Если правоохранительные органы попадают в политическую зависимость, они превращаются в механизм, который «легализует» чувство несправедливости и подрывает доверие граждан к государству.

Это история о моральной инфляции и институциональном ослаблении — о том, как политическая власть постепенно приучает общество мириться с тем, что «меньшее зло» является приемлемым.

И все же — бдительность общества — единственное, что может предотвратить превращение этого процесса в новую норму в политической культуре Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:05 31.10.2025
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 1 час назад
В Рижском зоопарке родились четыре капибары
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: у семьи капибар будет свой лайв-канал
Sfera.lv 1 час назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: вода дорожает
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: 40 000 проездных для молодежи
Sfera.lv 3 часа назад
Испания: храм великого Гауди достроили
Sfera.lv 4 часа назад
Нидерланды: окрысились на Словакию
Sfera.lv 8 часов назад

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Читать
Загрузка

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Читать

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Читать

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Читать

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Читать