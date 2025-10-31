Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Небо по-прежнему будет преимущественно облачным, во многих местах ожидаются ливневые дожди. В Видземе и Латгалии местами ожидается туман.
Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
Октябрь в Риге завершится облачной погодой, существенных осадков не ожидается. При умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +10..+11 градусов.
Погоду определяет ослабевающий и смещающийся на восток циклон. Атмосферное давление на уровне моря 996–1000 гектопаскалей.