Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

© LETA 31 октября, 2025 07:41

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Небо по-прежнему будет преимущественно облачным, во многих местах ожидаются ливневые дожди. В Видземе и Латгалии местами ожидается туман.

Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Октябрь в Риге завершится облачной погодой, существенных осадков не ожидается. При умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +10..+11 градусов.

Погоду определяет ослабевающий и смещающийся на восток циклон. Атмосферное давление на уровне моря 996–1000 гектопаскалей.
 

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

