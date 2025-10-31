Ходим с фонариками: в чем проблема с новыми фонарями в Икшкиле?

«Когда я забираю ребёнка из детского сада, я надеваю ему на голову фонарик, чтобы он видел, куда ему идти! Я считаю, что с этой ситуацией нужно разобраться. Это ненормально. По моим наблюдениям, абсолютно ничего не изменилось. Помню, в прошлом году в «Bez Tabu» был сюжет о плохом освещении в городе Икшкиле, но ничего не изменилось!», - жалуется местная жительница Лига.

В декабре прошлого года, когда «Bez Tabu» приезжал в Икшкиле, чтобы выяснить причины недостаточного освещения, муниципалитет объяснил: были приобретены бракованные светильники. И обещали их тогда заменить после Нового года. Скоро уже следующий Новый год. Так почему же их никто не заменил?

Оказалось, что установленные фонари не были бракованными. Просто неправильно отрегулированными. Их перепрограммировали и теперь, по словам руководителя проектов Огрской думы Петериса Прейса, они должна светить как полагается. И это даже проверили, сделав соответствующие замеры.

Так в чем же проблема? А просто в ходе замены столбов не все улицы отремонтировали вместе с этим, кое-где новые столбы просто установили на место старых. А они стояли друг от друга на большем расстоянии, чем покрывают новые лед-лампы. Вот и кажется, что улица темная, объясняет Прейс.

Но на освещение еще действует гарантия и представители Огрской думы предлагают писать жалобы, с указанием конкретных темных участков улиц.