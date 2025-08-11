В своем посте Пименов пишет, что "В сентябре начинается третий год принудительного перехода школьного образования на латышский язык" и что ЛАШОР возражает против такой политики.

Аргумент ассоциации состоит в том, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которому государство отказывает в возможности общего образования на родном языке.

В посте Пименова переход на обучение только на государственном языке назван "политикой намеренной ассимиляции", в результате которой "устраняется решающее условие поддержания идентичности, возможность полновесно передавать свою культурную и этническую принадлежность следующему поколению".

По мнению ЛАШОР, внеурочное образование по интересам не может заменить обучения на родном языке.

Ассоциация считает обоснованным требование, чтобы государство за счет налогов русскоязычных налогоплательщиков обеспечивало образование на этом языке, восстановив "принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся Латвийской Республикой в 20-е и 30-е годы прошлого века", а также осуществив обещания Народного фронта Латвии.

ЛАШОР предлагает принять специальный закон о школах национальных меньшинств, по которому объем использования родного языка определял бы совет школы.