Накануне учебного года ЛАШОР готовится провести пикет за образование на родном языке (1)

11 августа, 2025 08:43

Новости Латвии

LETA.

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) накануне начала нового учебного года собирается провести пикет за образование на родном языке, о чем свидетельствует пост в "Фейсбуке" председателя правления ЛАШОР, экс-депутата Сейма Игоря Пименова ("Согласие").

В своем посте Пименов пишет, что "В сентябре начинается третий год принудительного перехода школьного образования на латышский язык" и что ЛАШОР возражает против такой политики.

Аргумент ассоциации состоит в том, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которому государство отказывает в возможности общего образования на родном языке.

В посте Пименова переход на обучение только на государственном языке назван "политикой намеренной ассимиляции", в результате которой "устраняется решающее условие поддержания идентичности, возможность полновесно передавать свою культурную и этническую принадлежность следующему поколению".

По мнению ЛАШОР, внеурочное образование по интересам не может заменить обучения на родном языке.

Ассоциация считает обоснованным требование, чтобы государство за счет налогов русскоязычных налогоплательщиков обеспечивало образование на этом языке, восстановив "принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся Латвийской Республикой в 20-е и 30-е годы прошлого века", а также осуществив обещания Народного фронта Латвии.

ЛАШОР предлагает принять специальный закон о школах национальных меньшинств, по которому объем использования родного языка определял бы совет школы.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

