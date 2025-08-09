Почему никто — ни чиновники, ни политики — не соглашается с предложением оппозиции провести «перезагрузку» и начать всё с нуля в вопросах бюджета?

«В политической идеологии нет внутренне настолько убеждённых людей — я их сейчас не вижу. Может быть, они где-то есть. Я верю, что они есть в предпринимательской среде — такие люди, которые так мыслят. Возможно, в обществе нет достаточно широких слоёв, которые знали бы, что так нужно, и требовали бы такой политики», — объясняет Кудорс.

В Латвии каждый третий житель получает зарплату из средств государственного бюджета. Что это значит? Политолог поясняет, что нужно смотреть, как развивалась Латвийская Республика и какова доля людей, которые инициативны и занимаются предпринимательством. «В гражданском обществе одна из составляющих его силы — это экономическая независимость. Как только оно слишком зависимо, у него меньше смелости высказываться», — отметил эксперт по внешней политике.

Он продолжает: «Другого лекарства тут нет — должно быть большое количество малых и средних предпринимателей, огромное — с людьми в частном секторе. Тогда они будут чувствовать себя независимыми. Вторая вещь — это просветительская работа», — считает Кудорс.