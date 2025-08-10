Коссович: «Заходишь в «Твиттер» — и кажется, что наше общество состоит из пьяниц!»

Депутат пояснил также, что сокращение потребления алкоголя не наступит сразу, но, "как зашел в "Твиттер" в выходные, так и показалось, что мы в самом деле - какое-то общество пьяниц". Хотя посты в интернете вызывают смех сквозь слезы, Коссович недоумевает, неужели правда общество не может приспособиться к новым правилам торговли.

По данным опроса, всего 10% участников считают, что новый закон отрицательно повлияет на их жизнь.

"По-моему, эти поправки - ОК. Я, видимо, был тем человеком, который считал: ясно, что тут есть какие-то компромиссы с алкогольным лобби. Мне давно кажется, что это ненормально, что, например, на бензоколонке до сих пор можно купить не только легкий алкоголь, пиво, но и крепкие напитки возле кассы. Кажется, что там что-то не так с ценностями", - считает он.

Коссович заявляет о себе, что он сторонник скандинавской модели - в этих странах алкоголь стоит дороже и налоги там выше, так как государству, скорее всего, потом приходится приводить в порядок здоровье любителей выпить.