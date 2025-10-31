Мальчик 10 лет застрелил друга, потом — себя: расследование трагедии в Плявниеках

Яунродзиньш уточнил, что это было легальное личное оружие взрослого, которое хранилось небрежно.

"Важно, что во время следствия была исключена вероятность того, что в квартире находилось еще какое-то лицо. Дети там были вдвоем", - пояснил он.

"Поэтому в результате действий одного ребенка погиб второй ребенок, и тогда первый сделал то, что сделал", - так прокомментировал ситуацию Яунродзиньш.

Начальник БВБ подчеркнул, что настало время пересмотреть привычки хранения оружия и устранить недостатки, если таковые имеются.

Как сообщалось, 7 февраля 2025 года в квартире одного из многоквартирных домов в Плявниеки были найдены тела мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Как стало известно агентству ЛЕТА, один мальчик случайно застрелил другого из оружия отца, работника Управления по делам гражданства и миграции, а затем выстрелил себе в голову.

В прокуратуре агентству ЛЕТА рассказали, что обвинение предъявлено по двум статьям уголовного закона, а именно о хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию с нарушением нормативных актов, если это повлекло тяжкие последствия, и о хранении боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

Как отметили в прокуратуре, у отца погибшего ребенка было необходимое разрешение как на хранение оружия, так и боеприпасов, однако были обнаружены и два патрона, предназначенных для другого оружия, на хранение которых не было разрешения.

Обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия устанавливает и налагает на него обязанность соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию, нарушил норму закона об обращении оружия и норму правил Кабинета министров об обороте оружия и боеприпасов, считает прокуратура.

Обвиняемый оставил в квартире в точно не установленном в ходе следствия месте ключи от сейфа, в связи с чем не обеспечил, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. Таким образом, ключи от сейфа стали доступны малолетним лицам - сыну обвиняемого и его однокласснику - которые получили доступ к хранящимся в нем боеприпасам и огнестрельному оружию, отмечает прокуратура.