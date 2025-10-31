Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Мальчик 10 лет застрелил друга, потом — себя: расследование трагедии в Плявниеках

© LETA 31 октября, 2025 13:25

Важно 0 комментариев

В произошедшей в феврале этого года в Плявниеки трагедии, когда в результате халатного хранения оружия погибли двое мальчиков, было задействовано личное оружие взрослого и мальчики в момент происшествия были одни, сообщил в интервью в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Бюро внутренней безопасности (БВБ) Игорь Яунродзиньш.

Яунродзиньш уточнил, что это было легальное личное оружие взрослого, которое хранилось небрежно.

"Важно, что во время следствия была исключена вероятность того, что в квартире находилось еще какое-то лицо. Дети там были вдвоем", - пояснил он.

"Поэтому в результате действий одного ребенка погиб второй ребенок, и тогда первый сделал то, что сделал", - так прокомментировал ситуацию Яунродзиньш.

Начальник БВБ подчеркнул, что настало время пересмотреть привычки хранения оружия и устранить недостатки, если таковые имеются.

Как сообщалось, 7 февраля 2025 года в квартире одного из многоквартирных домов в Плявниеки были найдены тела мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Как стало известно агентству ЛЕТА, один мальчик случайно застрелил другого из оружия отца, работника Управления по делам гражданства и миграции, а затем выстрелил себе в голову.

В прокуратуре агентству ЛЕТА рассказали, что обвинение предъявлено по двум статьям уголовного закона, а именно о хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию с нарушением нормативных актов, если это повлекло тяжкие последствия, и о хранении боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

Как отметили в прокуратуре, у отца погибшего ребенка было необходимое разрешение как на хранение оружия, так и боеприпасов, однако были обнаружены и два патрона, предназначенных для другого оружия, на хранение которых не было разрешения.

Обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия устанавливает и налагает на него обязанность соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении огнестрельного оружия, существенных составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию, нарушил норму закона об обращении оружия и норму правил Кабинета министров об обороте оружия и боеприпасов, считает прокуратура.

Обвиняемый оставил в квартире в точно не установленном в ходе следствия месте ключи от сейфа, в связи с чем не обеспечил, чтобы другие лица не могли получить доступ к сейфу. Таким образом, ключи от сейфа стали доступны малолетним лицам - сыну обвиняемого и его однокласснику - которые получили доступ к хранящимся в нем боеприпасам и огнестрельному оружию, отмечает прокуратура.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:05 31.10.2025
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 1 час назад
В Калнгале задержан мужчина, напавший на двух женщин
Bitnews.lv 1 час назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: у семьи капибар будет свой лайв-канал
Sfera.lv 1 час назад
Юрмала снизит налог на жильё для своих жителей на 90%
Bitnews.lv 1 час назад
Контрабандные шары из Беларуси снова нарушили работу Вильнюсского аэропорта
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: вода дорожает
Sfera.lv 3 часа назад
Испания: храм великого Гауди достроили
Sfera.lv 4 часа назад

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Читать
Загрузка

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Читать

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Читать

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Читать

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Читать