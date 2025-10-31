В Даугавпилсе вырастет аренда муниципальных квартир — до конца года сохранится плата в 1 цент за м²

Решение принято 30 октября Даугавпилсской думой после заключения омбудсмена от 20 марта 2025 года, в котором указывалось на необходимость улучшить качество муниципального жилья и обеспечить справедливое использование общественных средств. Новые тарифы будут действовать для всех квартир, находящихся в собственности или управлении самоуправления, включая жильё, предоставляемое в рамках социальной помощи.

До сих пор плата в 0,01 евро за квадратный метр не покрывала даже минимальных расходов на содержание жилья. Например, с 50-метровой квартиры самоуправление получало всего 0,50 евро в месяц, тогда как ремонт таких помещений требует тысяч евро.

«После окончания договоров аренды квартиры часто возвращаются в плохом состоянии, что вынуждает город снова инвестировать в их восстановление», – отметили в самоуправлении.

Кроме того, город оплачивает долю участия в проектах по энергоэффективности и обязательных ремонтах домов — замену инженерных сетей, сантехники, окон и т. п.

В 2022 году для квартир, сдаваемых с правом выкупа, была установлена ставка 0,25 евро за м², что стимулировало часть арендаторов приватизировать жильё: с тех пор выкуплено 71 помещение. За три года самоуправление вложило 620 466 евро в ремонт 201 квартиры, чтобы они соответствовали минимальным требованиям закона.

Муниципалитет призывает арендаторов рассмотреть возможность выкупа квартир и отмечает, что для малоимущих повышение платы может быть компенсировано через социальную поддержку.