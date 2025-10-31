«Вчера вечером Латвия начала вонять»: Сандра Вейнберга

-Если раньше мы могли иронизировать над венграми, забывшими 1956 год и под руководством Орбана преклоняющимися перед Путиным, то теперь эти 56 сделали то же самое с нами. Демонстративное отрицание прав женщин свидетельствует о деградации и мракобесии, патриархальных императивах и шарлатанстве. Почему так резко? Потому что положение женщин и детей в обществе отражает уровень развития страны. Если оно низкое, то и страна тоже упала.

Не хочу участвовать в пустых разговорах на эту тему, существующие законы уже всё решают, и «не нужно больше суетиться». Не приемлю демагогию о «плохих переводах», кремлёвское шарлатанство, о том, что в конвенции (между строк!) прописаны таинственные скрытые права геев, и в результате мы все потеряем свой пол, а я превращусь в мужчину.

Слушая дискуссии депутатов, складывалось впечатление, что эти 56 человек либо безграмотны, либо, по крайней мере, подкуплены и невежды. Их монологи выражают ровно ту же позицию Владимира Путина по правам женщин, которую ежедневно проповедуют российские СМИ и политическая доктрина Кремля. А именно – ложь, кошмары и запугивание. Это бы хорошо смотрелось в сатирической пьесе, которую можно прекрасно создать по текстам вчерашних депутатских дебатов.

В Москве сейчас возвращаются к главному предназначению женщины – рождению детей (у каждой женщины пятеро) и безоговорочному повиновению (бьёт – значит любит). Вероятно, отменят прокладки для менструации, потому что в Советском Союзе такой ненужной ерунды не продавалось ни в одном магазине или аптеке. Можно будет отказаться от пренатального УЗИ, потому что оно слишком дорогое, а в Советском Союзе в таких ненужных процедурах не было необходимости. План Путина – восстановить черты советской империи, и Латвия теперь подтянется. Думаю, нет смысла продолжать развивать тему прав женщин и объяснять, как это противоречит путинскому мировоззрению. Как и все остальные ценности развитых стран.

Понимают ли эти 56 латвийских депутатов, что они сделали? Они выражали кремлёвскую риторику, играли в трампистов и со стороны выглядели как бестолковые проводники путинских идей в латвийском публичном пространстве?

Понимали ли они, что тем самым возвращают Латвию в кремлёвское пространство?

Я считаю, что они недостойны продолжать занимать депутатские места, и главные виновники — мы, избиратели. Все, кто избрал их в наш парламент, ответственны за этот отвратительный спектакль и этот отвратительный запах. Пожалуйста, посмотрите на эти партии — «Латвия прежде всего», «Союз зелёных крестьян», «Единый список», «Национальное объединение», «Стабильности!». Пожалуйста, давайте не будем голосовать за эти партии и их депутатов на следующих выборах!

Давайте исправим свои ошибки.

Конечно, в Латвии всегда были свои Кирхенштейны, Лачплесисы и Мурниецы. Но сейчас необходимо сделать всё, чтобы такие люди были как можно дальше от рычагов политической власти. Это возможно. Мы можем сделать это все вместе.

Я бы хотела, чтобы Президент распустил Сейм Латвийской Республики этого созыва. Как это сделал Затлерс. Это было бы справедливо.

Дорогая молодёжь, не нужно сейчас уезжать из Латвии. Не нужно мстить этой стране за то, что она избрала не тех людей в парламент. Не нужно злиться на них и мстить Латвии.

Латвия — наша родина. Лучшее место на свете. Давайте любить, уважать и развивать её дальше, делая самым прекрасным местом на земле. Потому что они — не эта страна. Эти «56» — ничто. Неприятная мелочь прошлого. Новый день придёт и сотрёт эти призраки глупости.

За каждой тёмной ночью наступает светлый день. Все неприятности создают почву для лучших идей, мыслей и планов. Счастливые люди не считают минуты. У нас всё получится!