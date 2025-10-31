Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

«Вчера вечером Латвия начала вонять»: Сандра Вейнберга

Редакция PRESS 31 октября, 2025 11:03

Важно 0 комментариев

-Вчера, незадолго до полуночи, Латвия начала вонять. Виной тому стало голосование Сейма о выходе из Стамбульской конвенции. 56 депутатов испустили зловоние, которое сегодня неприятно удивит друзей и союзников. Они сообщили миру, что теперь мы пойдём под флагом Трампа в сторону Путина. Они утащили маленькую Латвию за собой в идеологическое и политическое убежище Кремля", - пишет в Фейсбуке публицист Сандра Вейнберга. Так она поясняет свою позицию...

-Если раньше мы могли иронизировать над венграми, забывшими 1956 год и под руководством Орбана преклоняющимися перед Путиным, то теперь эти 56 сделали то же самое с нами. Демонстративное отрицание прав женщин свидетельствует о деградации и мракобесии, патриархальных императивах и шарлатанстве. Почему так резко? Потому что положение женщин и детей в обществе отражает уровень развития страны. Если оно низкое, то и страна тоже упала.

Не хочу участвовать в пустых разговорах на эту тему, существующие законы уже всё решают, и «не нужно больше суетиться». Не приемлю демагогию о «плохих переводах», кремлёвское шарлатанство, о том, что в конвенции (между строк!) прописаны таинственные скрытые права геев, и в результате мы все потеряем свой пол, а я превращусь в мужчину.

Слушая дискуссии депутатов, складывалось впечатление, что эти 56 человек либо безграмотны, либо, по крайней мере, подкуплены и невежды. Их монологи выражают ровно ту же позицию Владимира Путина по правам женщин, которую ежедневно проповедуют российские СМИ и политическая доктрина Кремля. А именно – ложь, кошмары и запугивание. Это бы хорошо смотрелось в сатирической пьесе, которую можно прекрасно создать по текстам вчерашних депутатских дебатов.

В Москве сейчас возвращаются к главному предназначению женщины – рождению детей (у каждой женщины пятеро) и безоговорочному повиновению (бьёт – значит любит). Вероятно, отменят прокладки для менструации, потому что в Советском Союзе такой ненужной ерунды не продавалось ни в одном магазине или аптеке. Можно будет отказаться от пренатального УЗИ, потому что оно слишком дорогое, а в Советском Союзе в таких ненужных процедурах не было необходимости. План Путина – восстановить черты советской империи, и Латвия теперь подтянется. Думаю, нет смысла продолжать развивать тему прав женщин и объяснять, как это противоречит путинскому мировоззрению. Как и все остальные ценности развитых стран.

Понимают ли эти 56 латвийских депутатов, что они сделали? Они выражали кремлёвскую риторику, играли в трампистов и со стороны выглядели как бестолковые проводники путинских идей в латвийском публичном пространстве?

Понимали ли они, что тем самым возвращают Латвию в кремлёвское пространство?

Я считаю, что они недостойны продолжать занимать депутатские места, и главные виновники — мы, избиратели. Все, кто избрал их в наш парламент, ответственны за этот отвратительный спектакль и этот отвратительный запах. Пожалуйста, посмотрите на эти партии — «Латвия прежде всего», «Союз зелёных крестьян», «Единый список», «Национальное объединение», «Стабильности!». Пожалуйста, давайте не будем голосовать за эти партии и их депутатов на следующих выборах!

Давайте исправим свои ошибки.

Конечно, в Латвии всегда были свои Кирхенштейны, Лачплесисы и Мурниецы. Но сейчас необходимо сделать всё, чтобы такие люди были как можно дальше от рычагов политической власти. Это возможно. Мы можем сделать это все вместе.

Я бы хотела, чтобы Президент распустил Сейм Латвийской Республики этого созыва. Как это сделал Затлерс. Это было бы справедливо.

Дорогая молодёжь, не нужно сейчас уезжать из Латвии. Не нужно мстить этой стране за то, что она избрала не тех людей в парламент. Не нужно злиться на них и мстить Латвии.

Латвия — наша родина. Лучшее место на свете. Давайте любить, уважать и развивать её дальше, делая самым прекрасным местом на земле. Потому что они — не эта страна. Эти «56» — ничто. Неприятная мелочь прошлого. Новый день придёт и сотрёт эти призраки глупости.

За каждой тёмной ночью наступает светлый день. Все неприятности создают почву для лучших идей, мыслей и планов. Счастливые люди не считают минуты. У нас всё получится!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:05 31.10.2025
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 1 час назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 1 час назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: у семьи капибар будет свой лайв-канал
Sfera.lv 1 час назад
Юрмала снизит налог на жильё для своих жителей на 90%
Bitnews.lv 1 час назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 1 час назад
Франция: парламент поддержал Ле Пен – впервые в истории
Sfera.lv 7 часов назад
Нидерланды: окрысились на Словакию
Sfera.lv 8 часов назад

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Читать
Загрузка

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Читать

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Читать

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Читать

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Читать