Бусулис тоже попался на крючок мошенников: что же он потерял?

31 октября, 2025 17:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня Интернет переполнен ложной информацией. В этом лесу лжи многие пользователи попадают в ловушку, где приманкой являются ложные новости, предложения заработать, приобрести товары, а также познакомиться и завязать романтические отношения с незнакомцем, пишет "Неаткарига".

В этом году передача «Без Табу» уже рассказывала о мошенниках, которые, используя известность музыканта Дона, писали женщинам романтические сообщения, тем самым пытаясь «запудрить глаза» и нечестно нажиться на доверчивых людях.

Вкусным кусочком для мошенников является также музыкант Интарс Бусулис. Его имя также используют мошенники, создавая фальшивые профили, публикуя ложные сообщения и рекламируя несуществующие товары и услуги.

Однажды сам Бусулис попался на уловку мошенников, в результате чего потерял свой аккаунт в Instagram с примерно 50 тысячами подписчиков.

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию?

19:09

Важно 0 комментариев

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам

19:09

ЧП и криминал 0 комментариев

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Politico: «Темная сторона правления Зеленского»

18:49

Мир 0 комментариев

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Хэллоуин — полиция и медики на страже

18:36

Важно 0 комментариев

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

В Латвии станет поездом меньше — на год

18:35

Бизнес 0 комментариев

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество

18:33

Важно 0 комментариев

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

