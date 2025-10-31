Бусулис тоже попался на крючок мошенников: что же он потерял?

В этом году передача «Без Табу» уже рассказывала о мошенниках, которые, используя известность музыканта Дона, писали женщинам романтические сообщения, тем самым пытаясь «запудрить глаза» и нечестно нажиться на доверчивых людях.

Вкусным кусочком для мошенников является также музыкант Интарс Бусулис. Его имя также используют мошенники, создавая фальшивые профили, публикуя ложные сообщения и рекламируя несуществующие товары и услуги.

Однажды сам Бусулис попался на уловку мошенников, в результате чего потерял свой аккаунт в Instagram с примерно 50 тысячами подписчиков.