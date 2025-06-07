В Резекне по опросам на выборах в местные власти победил список бывшего мэра Барташевича

Второе место в Резекне может занять совместный список Национального союза «За всю Латвию!/TB-LNNK», партийного объединения «Новая единство» и партии «За развитие Латвии», за который, по предварительным данным, проголосовало 15,9% избирателей.

Третье место, возможно, занял совместный список Латвийской зеленой партии, Латвийского регионального союза и Новой консервативной партии, который, по предварительным данным, набрал 14,5% голосов избирателей.

Согласно данным опроса избирателей, остальные списки в Резекне не преодолели 5-процентный барьер.

Ближе всего к 5-процентному барьеру оказались Союз зеленых и крестьян с 4,6% голосов, партия «Прогрессивные» с 4,3% и Латгальская партия с 3,5% голосов избирателей.

Еще меньшую поддержку избирателей могли получить партии «Sarauj, Latgale!», «Saskaņa», Латвийский союз русских и «Suverēnās varas»/«Jaunlatvieši».

На вопросы опросника не ответили 45% опрошенных избирателей.

Следует учитывать, что в этом году, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, изменился порядок выборов, и избиратели могут голосовать в любом избирательном участке своего города. Эти изменения могут повлиять на результаты опроса. В этом опросе не участвовали лица, проголосовавшие на предыдущих выборах.

Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр рыночных и общественных исследований SKDS. В проведении опроса в Латгалии также приняли участие представители других СМИ и неправительственного сектора.

В ходе опроса у избирательных участков интервьюеры на случайной основе анонимно опросили почти 6500 граждан, уже проголосовавших на выборах в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе. Интервьюеры работали на более чем 70 избирательных участках.

В субботу в 20:00 избирательные участки были закрыты.