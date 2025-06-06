Будут и шакотис, и цеппелины: на Рижском центральном рынке — большая литовская ярмарка

На литовском рынке можно будет приобрести украшения ручной работы, одежду, керамические и фарфоровые изделия, льняной текстиль, плетеные корзины, посуду, национальные сувениры.

Мастера литовского кулинарного наследия предложат широкий ассортимент домашних деликатесов - копченое мясо и рыбу, более 30 различных видов сыра, выпечку, натуральные специи и другие традиционные продукты. Посетители смогут попробовать литовские фавориты - цеппелины, холодный борщ, жемайтийские блины и домашний ржаной квас.

Во время ярмарки пройдут показательные выступления мастеров – желающие смогут понаблюдать за тем, как отливают восковые свечи, вырезают деревянные ложки, плетут корзины, прядут пряжу и, конечно же, будет продемонстрировано приготовление литовского пирога шакотис.

Кульминацией мероприятия станет 14 и 15 июня, когда литовские фольклорные коллективы порадуют посетителей ярмарки песнями и танцами, а также выступлением литовского маэстро Вальдемара Франкониса.