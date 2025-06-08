Росликов надеется, что партия «Стабильности!» пройдет в Рижскую думу

Росликов заявил агентству LETA , что для того, чтобы судить об успехах партии на нынешних выборах, нужно дождаться реальных результатов. По его мнению, избиратели "Стабильности!" неохотно разговаривают с журналистами и интервьюерами, проводящими опросы, поэтому голоса, отданные этой партии на выборах, могут принадлежать тем, кто не ответил на вопросы экзит-поллов.

Политик убежден, что ночью или завтра утром можно будет увидеть уже другой результат - его "однозначно удастся удвоить".

По его мнению, случившийся в четверг в Сейме "спор с Нацобъединением", заранее не планировавшийся, но "дошедший до очень высоких тонов", никак не повлияет на результат выборов.

Растущую активность избирателей в Риге парламентарий объясняет усталостью жителей от проблем в столице.