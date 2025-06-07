Опрос избирателей: в новом созыве Рижской думы могут быть как минимум шесть фракций

Судя по данным опросов, наибольшая поддержка (19,9% опрошенных) может быть у партии "Прогрессивных", за ней идет "Латвия на первом месте" (17,3%), а на третьем месте, возможно, Нацобъединение (15%).

Кроме этого, 12,2% голосов может быть отдано объединению партий "Суверенная власть / Младолатыши", а 11,8% - "Новому единству". Есть шансы, что в думу пройдет и Объединенный список - за него могут проголосовать 7% избирателей.

Очень близка к 5-процентному рубежу партия "Стабильности!" (4,7% голосов).

У "Развитию Латвии" может быть 3,6%, у общего списка партии "Честь служить Риге" и СЗК - 3%, а у "Согласия" - всего 2,8% голосов.

Примерно треть (31%) опрошенных отказались рассказать о своем выборе. Среди них высок удельный вес русскоговорящх - 45%. Можно прогнозировать, что у "Латвии на первом месте", общего списка "Суверенной власти" / "Младолатышей", "Стабильности!" и, вероятно, "Согласия" голосов будет больше - это покажет официальный результат выборов.

Всего методом случайной выборки было опрошено около 6500 избирателей в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.

Избирательные участки закрылись в субботу, 7 июня, в 20:00.