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Опрос избирателей: в новом созыве Рижской думы могут быть как минимум шесть фракций

© LETA 7 июня, 2025 21:19

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом свидетельствуют результаты опросов уже проголосовавших граждан на выходе из избирательных участков (экзит-поллов), проведенные в крупных городах Латвии национальным информагентством LETA в сотрудничестве с LSM, Рижским университетом им. Страдиня и Латвийским университетом.

Судя по данным опросов, наибольшая поддержка (19,9% опрошенных) может быть у партии "Прогрессивных", за ней идет "Латвия на первом месте" (17,3%), а на третьем месте, возможно, Нацобъединение (15%).

Кроме этого, 12,2% голосов может быть отдано объединению партий "Суверенная власть / Младолатыши", а 11,8% - "Новому единству". Есть шансы, что в думу пройдет и Объединенный список - за него могут проголосовать 7% избирателей.

Очень близка к 5-процентному рубежу партия "Стабильности!" (4,7% голосов).

У "Развитию Латвии" может быть 3,6%, у общего списка партии "Честь служить Риге" и СЗК - 3%, а у "Согласия" - всего 2,8% голосов.

Примерно треть (31%) опрошенных отказались рассказать о своем выборе. Среди них высок удельный вес русскоговорящх - 45%. Можно прогнозировать, что у "Латвии на первом месте", общего списка "Суверенной власти" / "Младолатышей", "Стабильности!" и, вероятно, "Согласия" голосов будет больше - это покажет официальный результат выборов.

Всего методом случайной выборки было опрошено около 6500 избирателей в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе. 

Избирательные участки закрылись в субботу, 7 июня, в 20:00.

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