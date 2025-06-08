В Вентспилсе самой большой поддержкой избирателей по опросам заручилась партия экс-мера Лембергса

На втором месте, согласно результатам опроса, при поддержке 15,2% избирателей оказалось Национальное объединение, на третьем - "Объединенный список" при поддержке 11,1% избирателей.

Согласно данным опроса избирателей, 5%-ный барьер может преодолеть и войти в состав думы также общий список партий "За!/Новое Единство", который мог набрать 8,8% голосов.

При этом, согласно результатам опроса "EXIT poll", 5%-ный барьер не удалось преодолеть партии "За стабильность!", за которую предположительно проголосовали 4,7% избирателей, а также спискам партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" и "Согласие", каждый из которых мог набрать 3,3% голосов. В свою очередь, "Латвия на первом месте" в Вентспилсе предположительно набрала всего 1,7% голосов.

На вопросы на выходе с участков отказались ответить 41% избирателей.

Следует учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могли повлиять на результаты опроса. В ходе опроса не были опрошены избиратели, проголосовавшие предварительно.

Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр исследований рынка и общественного мнения SKDS.

В ходе опроса у более чем 70 избирательных участков по принципу случайности анонимно были опрошены почти 6500 проголосовавших на выборах граждан в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.