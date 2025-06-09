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«Украинцы «расчищают коридор» к Москве»: Раев — о возможной перспективе на войне

Редакция PRESS 9 июня, 2025 09:50

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Фото sargs.lv

Чего ждать в ближайшее время на украино-российском фронте - ситуацию в программе TV24 прокомментировал военный эксперт, парламентский секретарь МВД, полковник запаса Национальных вооруженных сил ЛР Игорь Раев.

Почему ВСУ не бьют по ближним целям, где явно присутствуют войска РФ и тем самым не наносят урон противнику? 

По мнению Раева, «это не та цель, на которую стоит тратить ракеты. Убийство 100 российских солдат не даст никакого эффекта. Уничтожение оружейного завода, завода по производству беспилотников, большого склада с артиллерийскими боеприпасами имеет смысл».

Украинцы в последнее время активно используют мощные атаки беспилотников, которых у Украины сейчас много и они достигают серьезных целей. На них логично ВСУ и делать основную ставку - чтобы расчистить путь ракетам. 

По мнению Раева, украинцы так и делают. Свои атаки дронов они явно направляют на Москву, поскольку «хотят расчистить коридор от Черниговской области до столицы, тем самым перегрузив системы ПВО, уничтожив их. Чтобы появились ракеты, дроны должны расчистить путь», — говорит он. И называет нынешний этап подготовительным.

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