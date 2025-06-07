Латвию накрывает волна банкротств? Экономисты не согласны

Однако статистика показывает — паниковать не стоит. В марте этого года в Латвии зарегистрировали более 1700 новых предприятий, тогда как процедуру банкротства начали всего в 34 случаях. По сравнению с мартом прошлого года число новых компаний выросло, а количество банкротств уменьшилось.

Данные «Lursoft» подтверждают эту тенденцию: за первые пять месяцев 2025 года в стране открылись свыше 4000 новых компаний, причём более половины за пределами Риги. Главный экономист «Swedbank» Лива Зоргенфрейя считает, что уровень банкротств остаётся низким и «никакого особого кризиса на макроуровне сейчас нет».

Почему же создаётся впечатление, что фирмы закрываются одна за другой? По мнению экономиста, дело часто в недостатке финансовой грамотности у предпринимателей. Не все они умеют грамотно управлять деньгами и вести бизнес на долгосрочную перспективу.

Глава Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш добавляет, что СМИ больше любят рассказывать о неудачах, ведь такие новости привлекают внимание: «Кто заинтересуется тем, что компания спокойно работает и развивается?»

Он категорически отрицает наличие в Латвии волны банкротств: «Компании закрываются и уходят с рынка постоянно — это нормальный процесс конкуренции. Но сейчас нет никакого особого всплеска ликвидаций.»

Эксперты уверены, что даже в сложные времена на свет появляются новые, жизнеспособные предприятия, готовые заменить ушедших с рынка. Так что поводов для паники и страхов по поводу краха бизнеса в Латвии пока нет.