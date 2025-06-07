«Билет должен быть дешевле, раз касса не работает!» Пассажиры недоумевают, почему берут доплату

"Когда едешь на поезде из Меллужи в Ригу, надо доплачивать 1 евро, если платишь наличными. Бывали дни, когда доплату не требовали. На других рейсах тоже есть доплата - 1 евро. За что? Например, на станции в Меллужи вообще невозможно приобрести билет... Считаю, что билет должен быть дешевле, раз станция не действует!" - пишет он.

Учитывая, что касса на станции в Меллужи закрыта, съемочная группа задала вопросы пассажирам, каким способом они покупают билеты на поезд, и получила ответы, что с этим нет проблем, если использовать приложение Mobilly или покупать билеты на сайте Vivi.

Всего один из встреченных пассажиров рассказал, что с ним был случай, когда он ехал из Риги, не успел купить билет на вокзале, телефон тоже разрядился, и пришлось покупать билет у контролера, но и это не составило никакой проблемы.

Автор письма в редакцию чаще всего приобретает билет именно в поезде, у контролера, и платит за него наличными. Выйдя из поезда, он выбрасывает билет в урну, поэтому никаких доказательств, что с него потребовали доплату, у него не сохранилось.

В свою очередь, предприятие Pasažieru vilciens заявляет, что доплату могут требовать лишь в случаях, если касса на станции работала, а также за проезд на дизельном поезде повышенного комфорта или на поезде-экспрессе. Представитель АО Pasažieru vilciens Сигита Паула поясняет: если возникает спорный момент, нужно сохранить билет, написать заявление в Pasažieru vilciens, приложив к нему билет, и, возможно, пассажиру выплатят компенсацию.