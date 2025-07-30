Травят вредную бактерию: приостановлен очный прием пациентов в Центре заболеваний легких больницы Страдиня

Как сообщила представитель больницы Эвия Милейко, в Центре лёгочных заболеваний и торакальной хирургии PSKUS обнаружена бактерия, устойчивая к антибиотикам. Для предотвращения её распространения в настоящее время проводится усиленная очистка и дезинфекция помещений.

В связи с этим, в целях безопасности и здоровья пациентов, PSKUS принял решение временно ограничить очные посещения. В больнице подчёркивают, что ничего экстраординарного не произошло — дезинфекция завершится в течение нескольких дней, и центр продолжит работу в обычном режиме, сообщил Милейко.

Больница своевременно предоставила информацию родственникам пациентов, поэтому в ближайшие дни визиты не планируются.

При необходимости PSKUS предлагает родственникам связаться с лечащими врачами по телефону.

С пульмонологами можно связаться по телефонам 67 069 214 и 67 069 558. С торакальными хирургами можно связаться по телефонам 67 069 206 и 67 069 439.