Обнародованы результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу о смерти Яниса Тиммы

По данным Mash, в организме бывшего игрока "Зенита" и "Олимпиакоса" не нашли следов наркотиков. Специалисты психиатрической клиники №1 имени Алексеева пришли к выводу, что спортсмен был ментально здоров, никаких психических заболеваний у него не было. Официальная причина смерти — асфиксия вследствие удушения.

Со слов экспертов, Янис был склонен к эмоциональности и демонстративному поведению плюс долго копил внутри переживания и травмы. По косвенным признакам можно сказать, что последние недели жизни у Тиммы была депрессия, что и могло подтолкнуть его к суициду.

Сейчас его семья борется за ещё одну посмертную психиатрическую экспертизу — чтобы понять, какие события довели их сына до депрессии. Плюс за возбуждение уголовного дела в Латвии и России — по статье о доведении до самоубийства. Они считают, что к трагической смерти баскетболиста причастна Анна Седокова — которая не идёт на контакт ни с кем из окружения бывшего. Близкие собирают бумаги на оспаривание брачного договора и для поиска имущества — чтобы попытаться взыскать общую недвижимость с бывшей солистки ВИА Гры.