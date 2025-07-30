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Трамп заявил, что Джеффри Эпштейн «воровал» у него работниц из спа в клубе в Мар-а-Лаго

© BBC 30 июля, 2025 18:52

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он больше двадцати лет назад рассорился со своим приятелем Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в сексуальной эксплуатации и затем найденным мертвым в тюремной камере. По словам Трампа, Эпштейн переманивал у него работниц из спа в пляжном клубе в поместье Трампа во Флориде.

«Он забирал людей. Я говорю: не делай так больше, ты же знаешь, что они работают у меня, а после этого он еще нескольких забрал. Когда он это сделал, у нас с ним все было кончено», — сказал Трамп журналистам по пути из Шотландии, где его тоже спрашивали об отношениях с Эпштейном.

В Шотландии Трамп сказал, что Эпштейн «воровал» у него работников, а на уточняющий вопрос, были ли эти работники молодыми девушками, ответил утвердительно и добавил, что они работали в его спа.

Одной из этих девушек, по словам Трампа, была Вирджиния Джуффре, которая поступила на работу в Мар-а-Лаго в 2000 году, когда ей было 16 лет.

Джуффре заявляла, что когда она работала в спа, ее подрядила делать массаж Эпштейну его подельница Гислейн Максвелл.

Джуффре обвинила в сексуальных преступлениях против нее Эпштейна и сына королевы Великобритании принца Эндрю. Оба отвергали эти обвинения. В апреле этого года она покончила с собой в Австралии.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что Дональд Трамп запретил Эпштейну показываться в Мар-а-Лаго за то, что тот был «мерзким типом».

Сейчас, когда журналисты спросили его, нет ли противоречия между этими двумя объяснениями, Трамп ответил: «Понимаете, это как бы немножко одно и то же».

Сторонники требуют объясниться

Трамп и Эпштейн, как писала пресса, рассорились в 2004 году из-за спора об одном объекте недвижимости в Палм-бич во Флориде.

Сейчас и оппоненты Трампа, и многие его сторонники требуют, чтобы его команда опубликовала документы по делу Эпштейна.

Сам Трамп по ходу предвыборной кампании обещал опубликовать эти документы — в частности, список богатых и высокопоставленных клиентов, который, как уверены многие его сторонники, вел Эпштейн, но в этом году Министерство юстиции и ФБР заявили, что такого списка не существует.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal написала, что глава минюста Пэм Бонди в мае сообщила Трампу, что его имя фигурирует среди сотен имен, упомянутых в документах по делу Эпштейна. Само по себе это не означает, что Трамп делал что-либо противозаконное.

Когда миллиардер и девелопер Трамп и богатый финансист Эпштейн были дружны, их часто видели вместе на вечеринках. Позже по меньшей мере две женщины, которые были с ними на вечеринках, обвинили Трампа в сексуальных домогательствах.

Как сообщала газета New York Times, одна из них, Джилл Харт, еще в 1997 году обвинила Трампа в том, что он насильно целовал и трогал ее на вечернике в Мар-а-Лаго, на которой присутствовал и Эпштейн.

Трамп отверг обвинения, а иск Харт был отклонен.

Другая женщина, модель Стэйси Уильямс, обвинила Трампа в том, что он лапал ее за интимные места, когда Эпштейн привез ее в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

На прошлой неделе Wall Street Journal заявила, что Трамп написал «скабрёзную» дружескую открытку Эпштейну на его юбилей в 2003 году.

Трамп решительно заявил, что эта открытка — фейк, и подал на газету и ее издателя Руперта Мердока в суд.
Реагируя на требования сторонников Республиканской партии, комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал для дачи показаний 11 августа Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний срок.

Адвокаты Максвелл заявили, что та даст показания только при условии, что ей предоставят иммунитет или помилуют, а также заранее пришлют вопросы.

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