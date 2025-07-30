Военная техника, авиашоу и 40 самолётов: что покажут на празднике аэродрома Адажи

Как рассказали организаторы программе “900 секунд”, посетителей ждёт демонстрация военной техники от Национальных вооружённых сил, авиашоу с участием гостей из Литвы, фигурный и акробатический пилотаж, выступление группы “Балтийские пчёлы” и многое другое.

Кроме того, любой желающий сможет пообщаться с представителями лётной школы First Fly и узнать, как можно начать обучение. Некоторые гости смогут даже подняться в воздух — полёты для интересующихся тоже предусмотрены.

Всего в мероприятии примут участие до 40 воздушных судов, и вход на праздник будет бесплатным.