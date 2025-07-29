Яунпилс примет Всемирную конференцию городов с названием «Новый замок»

По словам организаторов, в мире существует более 100 городов и населённых пунктов, чьё название можно перевести как «Новый замок» (New Castle). Идея объединить их в международный альянс принадлежит Джону Николсу из британского Ньюкасла-апон-Тайн (Newcastle upon Tyne). Его инициатива нашла поддержку у мэра японского города Синсиро (Shinshiro, что также означает «Новый замок»), который в 1998 году пригласил представителей таких городов на первую встречу.

С тех пор конференции проходили в Швейцарии, США, ЮАР, Великобритании, Германии, Чехии, Канаде и Японии.

В 2025 году честь принять участников выпала Яунпилсу — одному из самых малых по численности населённых пунктов в альянсе. Несмотря на свои размеры, Яунпилс с 2012 года неизменно участвует во всех встречах альянса городов New Castle.

В этом году в Яунпилс приедут 66 делегатов из Великобритании, Бельгии, Чехии, ЮАР, Японии, Черногории, Словакии, Швейцарии и Германии.

Церемония открытия конференции состоится утром 9 августа. Затем пройдут праздничные мероприятия в стиле средневековья: парад, ярмарка ремесленников и фермеров, рыцарские турниры, показ исторических костюмов, презентации делегаций в тематических шатрах, а также концерты, огненные шоу и танцы.

В последующие дни участники конференции примут участие в открытых рабочих сессиях, посвящённых четырем основным темам: старение населения, экология, культурное наследие и его влияние на идентичность и экономику, а также образование.