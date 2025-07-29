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«Никаких денег»: Шноре предлагает свой вариант помощи российским пенсионерам в Латвии (1)

Редакция PRESS 29 июля, 2025 16:51

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LETA

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

Несколько дней назад адвокат Олавс Церс объяснил, почему Латвия должна заботиться о брошенных Россией пенсионерах. По его словам, с гуманитарной точки зрения — нельзя позволить человеку умереть от голода, но это имеет и другие последствия. Прежде всего, Латвия могла бы преподнести это как акт гуманности и таким образом улучшить свой имидж. 

«Но самое главное — мы эти деньги никому не дарим, мы их попросим назад у России. Возможно, мы уже сейчас можем это сделать — может, есть арестованное имущество, может, арестованы деньги на банковских счетах, которые принадлежали России», — сказал О. Церс.

Мнение прокомментировал депутат Сейма Эдвинс Шноре: «Фактически предлагается выдать России кредит, пока у неё проблемы с бюджетом из-за войны. Это неправильно. Российским гражданам не следует выплачивать никаких денег. Если есть опасения за их выживание — тогда следует открыть суповую кухню напротив посольства России».

Его мнение поддерживает ряд комментаторов в социальных сетях:

Розе: Если у граждан России изменилась жизненная ситуация и у них больше нет средств к существованию, их вид на жительство следует аннулировать, а самим — помочь вернуться в Россию. Единовременное пособие на репатриацию обошлось бы латвийским налогоплательщикам дешевле.

Линда: Господин Церс не просчитал административные расходы всего этого процесса. Он может заниматься этим за свой счёт — выдавать в долг и потом взыскивать. Иностранцы, которые не могут себя обеспечить в Латвии, могут вернуться в страну своего гражданства. Это касается и граждан России.

Мейта: Сейчас как раз подходящее время для всех защищающих права русских партий провести митинги у посольства России с требованием выплатить пенсии. Вот это была бы настоящая защита интересов соотечественников, но, кажется, они боятся…

Мартиньш: Немного поискал информацию — в других странах такие же проблемы с выплатами, но ни одна страна даже не задумывается выплачивать что-то в долг. Ни одна.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Российской Федерации до сих пор не перевёл средства, необходимые для выплаты пенсий российским пенсионерам в Латвии. В последний раз российские пенсии были выплачены в декабре 2024 года: в общей сложности 9,7 тысячи человек получили 3,5 миллиона евро. Неизвестно, будет ли и когда возобновлено финансирование со стороны России. Всё больше пожилых людей просят помощи у местных самоуправлений.

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