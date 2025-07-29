«Врагов Латвии следует строго судить, но вину нужно доказывать»: адвокат человека, которому грозило 11 лет  

Адвокат оправданного Патрикеева Карлис Зунде прокомментировал Press.lv оправдательный приговор своему подзащитному.

- Хорошо, что суд разобрался и не осудил невиновного! Как же так получилось, что Андрею Патрикееву предъявили обвинение в том, чего он не совершал?

- Это вопрос к прокуратуре. Так или иначе, следствие велось так, как оно велось, доказательства суду представлены такие, какие были. На мой взгляд, обвинение предъявлено неправильно, и суд мои подозрения подтвердил. Суд также дал свое пояснение, почему именно был вынесен оправдательный приговор: за недостаточностью улик. Все предельно ясно.

Жестко пресекать и строго наказывать

...Адвокат Карлис Зунде также озвучил порталу Press.lv свою политическую позицию в отношении шпионов и других недоброжелателей, действующий против Латвии, и попросил непременно её озвучить.

-Я защищал своего клиента потому, что следствие велось неправильно, и в результате выдвинутые ему обвинения были необоснованными – необходимых для обвинительного приговора доказательств представлено не было. Что же касается всевозможных борцов против Латвии, я всегда считал и продолжаю считать, что наказывать их следует очень строго. Любые действия против безопасности Латвии следует жестко пресекать. Также осуждаю агрессию со стороны России. Судя по тому, что основной язык вашего портала русский, могу предположить, что у вас кишка тонка такое опубликовать, обозначить мою позицию.

- Ваш профессионализм вызывает уважение: вы, как адвокат, на судебном процессе руководствовались только фактами и не позволили осудить невиновного. Но как быть с тем, что ваш клиент провел без малого полтора года в заключении в ожидании оправдательного приговора? Не собираетесь подать заявление о выплате ему компенсации за моральный ущерб?

- Пока об этом предметно не говорили. Но хочу подчеркнуть, что нельзя в правовом государстве осудить человека только на основании революционной убежденности. Его вину нужно доказать! Если была вербовка, то наши спецслужбы вполне в состоянии добыть все необходимые улики. Если же их нет - то их нет!

Хочу также подчеркнуть, что на самом деле Андрей Патрикеев оправдан не из-за того, что для доказательства его вины не хватило улик, а потому, что он не делал того, что ему предъявлено в обвинении – в том виде, как это было сделано. У меня нет ни малейших причин оправдывать того, кто расшатывает устои государства и ведет подрывную работу против Латвии и ее безопасности, но если в материалах дела говорится, что это не так и в ходе рассмотрения дела и проверки улик подтверждается, что это и правда не так, нельзя осуждать человека и сажать на 11 лет в тюрьму только лишь на основании революционных убеждений.

- Прокурор требовал осудить на одиннадцать лет?

- Именно так.

- А как вообще Патрикеев причастен к этому делу?

- Он лишь привез человека туда, куда тот просил, не зная истинных мотивов, с какой целью он туда ехал. Для наглядности приведу пример. Наркокурьер садится в такси и везет при себе запретное зелье. Едет «на дело». Его на месте задерживают, при проверке находят наркотики, при этом обвиняя таксиста, который к преступлению непричастен, поскольку не проверяет каждого пассажира и не может знать, что тот везет при себе и с какой целью куда-то едет. Так и с Патрикеевым: он невольно был втянут в это дело, независимо от своего желания.

Еще раз хочу подчеркнуть, что я не тот, кто будет оправдывать разных шпионов, ведущих подрывную деятельность против моего государства – Латвии. Если он шпион, хватайте его и сажайте в тюрьму. Но этому должны быть реальные доказательства.

В этом деле истинный преступник поначалу ушел от следствия. Ну, как ушел, - затем его все же удалось поймать, но на первых порах следствию удалось задержать только Андрея. И ему, как задержанному, предъявили обвинение. Но другого обвиняемого позднее тоже поймали и его ждет суд в Литве. Так что все еще впереди. Считаю, что если человек занимается чем-то противозаконным, ведет шпионскую деятельность в пользу другого государства, наши спецслужбы вполне в состоянии это выявить и доказать, чтобы убедиться, что человек действительно этим занимался.

Ну, а на то, что многим не нравится, что мой подзащитный оправдан и обвинение развалилось, могу сказать лишь одно: расследуйте лучше, и таких случаев впредь не будет! И главное, не стоит ассоциировать клиента с адвокатом: защищать – наша работа. Но это вовсе не значит, что взгляды клиента и защитника совпадают.

А что говорят в суде?

Press.lv также обратился в Земгальский районный суд в Тукумсе за комментарием, чем же был обусловлен оправдательный приговор Андрею Патрикееву. Вот что ответила на наш запрос судья Агнесе Адгере.

-Оценив имеющиеся в деле доказательства, на которых основывалось предъявленное Андрею Патрикееву обвинение, суд признал, что в деле отсутствуют доказательства того, что обвиняемый Андрей Патрикеев получил задание от иностранного государства и иностранца, а именно от сотрудника Федеральной службы безопасности Российской Федерации, за вознаграждение в группе лиц с лицом, в отношении которого выделено уголовное дело, совершать действия против памятных мест, а именно обливать краской и наносить различные надписи на памятники, тем самым направляя действия против внутренней безопасности государств.

Более того, нет доказательств, подтверждающих, что обвиняемый Андрей Патрикеев действовал в рамках такого задания, а именно осквернил (повредил) памятник "Защитникам Курземской крепости – солдатам Латвийского легиона». Также имеющимися в деле доказательствами не доказано, что обвиняемый Андрей Патрикеев, согласившись за вознаграждение на своем транспортном средстве везти лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанному этим лицом маршруту, знал о намерениях и целях этого лица и действовал с этим лицом с единым умыслом.

Учитывая вышеизложенное, оценив имеющиеся в деле доказательства, на которых основывалось обвинение, суд признал, что в соответствии с частью третьей статьи 19 Уголовно-процессуального закона существуют разумные сомнения в виновности обвиняемого Андрея Патрикеева по предъявленному ему обвинению, в свою очередь, согласно условиям Уголовно-процессуального закона, наличие разумных сомнений в составе инкриминируемого преступного деяния является основанием для вынесения оправдательного приговора.

- Если не было достаточных доказательств, то в связи с чем суд постоянно продлевал досудебное заключение под стражу?

- Основанием для применения меры пресечения в виде заключения под стражу в уголовном процессе является то, что полученные в уголовном процессе конкретные сведения о фактах порождают обоснованные подозрения в совершении лицом преступного деяния, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и применение иной меры пресечения не может обеспечить, что лицо не совершит нового преступного деяния, не помешает или не уклонится от досудебного уголовного процесса, суда или исполнения приговора.

Кроме того, к лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления, заключение под стражу может быть применено и в том случае, если лицо не имеет постоянного места жительства в Латвии.

На досудебном этапе меру пресечения – заключение под стражу – применяет следственный судья на основании представления руководителя процесса. К обвиняемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и при регулярной оценке необходимости ее продолжения было признано, что обстоятельства, послужившие основанием для применения заключения под стражу, не изменились, и основания для такой меры пресечения продолжают существовать.

Доказательства для обвинительного или оправдательного приговора на этой стадии процесса не оцениваются. В свою очередь, при решении вопроса о виновности обвиняемого по предъявленному ему обвинению применяются иные критерии, а именно, в соответствии с условиями Уголовно-процессуального закона, оцениваются имеющиеся в деле доказательства для вынесения заключения, подтверждают ли они предъявленное обвиняемому обвинение вне разумных сомнений.

Примененная к обвиняемому мера пресечения не является критерием, который оценивается при решении обоснованности обвинения по существу и вынесении приговора. Кроме того, указываю, что условия Уголовно-процессуального закона предусматривают немедленное освобождение обвиняемого от примененной к нему меры пресечения в виде заключения под стражу в случае оправдательного приговора. Остальная часть оправдательного приговора в настоящее время не вступила в законную силу.

- Если суд оправдал Патрикеева из-за отсутствия доказательств, на каком основании он был обвинен и содержался в тюрьме полтора года? И может ли оправданный теперь потребовать моральную компенсацию за необоснованное содержание в тюрьме?

-Полный приговор, как только он будет доступен, сможет быть обжалован в апелляционном порядке, в свою очередь, решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в Сенате Верховного суда в кассационном порядке. Вопрос о возможной компенсации подлежит рассмотрению лишь после вступления в законную силу окончательного решения по делу.

В чем была суть обвинения?

Напомним, Земгальский районный суд в Тукумсе полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона".

Суд также отменил избранную в отношении Патрикеева меру пресечения в виде заключения под стражу и постановил освободить его из-под стражи сразу после вынесения приговора. Патрикеев находится под стражей с 9 февраля прошлого года.

Приговор еще может быть обжалован. В прокуратуре сообщили, что мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности России в антилатвийских действиях. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вместе с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ РФ заказ на проведение провокационных акций на территории Литвы и Латвии. За вознаграждение в 350 евро обвиняемый должен был провести различные акции против памятных мест.

Двое мужчин сознательно выполнили приказ российского шпиона, осквернив памятник в Румбас Джукстской волости Тукумсского края.

Прокуратура отмечает, что в результате совершенного обвиняемым преступления был также причинен имущественный ущерб на сумму 2 367 евро.

Обвиняемый 1977 года рождения является двойным гражданином Эстонии и России и, скорее всего, был завербован российскими спецслужбами на платформе "Telegram".

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила СМИ, что эти действия следует рассматривать как провокацию, направленную на создание чувства незащищенности и страха в латвийском обществе в соответствии с российскими интересами.