Обвиненный в осквернении мемориала легионеров гражданин России был оправдан

По ее словам, в ходе рассмотрения дела не было получено доказательств того, что обвиняемый сотрудничал с российскими спецслужбами, а также осквернил памятник.

В среду суд в Тукумсе оправдал Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона". Суд также отменил избранную в отношении Патрикеева меру пресечения в виде заключения под стражу и постановил освободить его из-под стражи сразу после вынесения приговора.

Судья подчеркивает: изучив имеющиеся в деле доказательства, которыми обосновано предъявленное Патрикееву обвинение, суд признал, что в деле отсутствуют доказательств получения подсудимым поручения от сотрудника Федеральной службы безопасности РФ за вознаграждение осуществить осквернение мемориала - облить его краской и нанести надписи на памятники.

При этом нет доказательств, подтверждающих осквернение памятника Патрикеевым, пояснила судья. Кроме того, имеющимися в деле доказательствами не доказано, что обвиняемый, согласившись за вознаграждение на своем транспортном средстве вести лицо, против которого возбуждено отдельное производство, знал о его намерениях и действовал с ним заодно.

Учитывая указанное, оценив имеющиеся в деле доказательства, которыми обосновано обвинение, суд признал, что, согласно части третьей статьи 19 уголовно-процессуального закона, существуют разумные сомнения в виновности обвиняемого по предъявленному ему обвинению, а наличие таких сомнений в соответствии с условиями уголовно-процессуального закона сомнений является основанием для вынесения оправдательного приговора.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что приговор будет обжалован.

Мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности России в антилатвийских действиях. Мужчина находился под стражей с 9 февраля прошлого года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вместе с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ РФ заказ на проведение провокационных акций на территории Литвы и Латвии. За вознаграждение в 350 евро обвиняемый должен был провести различные акции против памятных мест.

Двое мужчин сознательно выполнили приказ российского разведчика, осквернив памятник в Румбас Джукстской волости Тукумсского края.

Прокуратура отмечает, что в результате совершенного обвиняемым преступления был также причинен имущественный ущерб на сумму 2 367 евро.

Обвиняемый 1977 года рождения является двойным гражданином Эстонии и России и, скорее всего, был завербован российскими спецслужбами на платформе "Telegram".

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила СМИ, что эти действия следует рассматривать как провокацию, направленную на создание чувства незащищенности и страха в латвийском обществе в соответствии с российскими интересами. В ходе расследования выяснилось, что подобные осквернения памятников совершались и в других странах Балтии.