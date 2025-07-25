Впервые бесплатно и открыто для всех: сегодня на Домской площади Риги — фестиваль «Скандифест»

«Скандифест» проходит уже десятый год, и до сих пор это было эксклюзивное мероприятие только для сотрудников информационно-технологической компании Scandiweb.

В этом году, отмечая десятилетие фестиваля, «Скандифест» станет публичным и его смогут бесплатно посетить все рижане и гости города.

Специальным сюрпризом фестиваля станет арабская рэп-группа «El Sawareekh» из Египта.

Латвийская компания Scandiweb — разработчик решений для электронной коммерции в Северной Европе, специализирующийся на технологиях Magento, Adobe Commerce и PWA.