Стендзениекс считает, что «Единство» осознает, что ее 18-летний период правления подходит к концу, сейчас идет отчаянный грабеж: «Гребут все, что еще можно ухватить, потому что ясно, что скоро их здесь не будет. И, поскольку они хорошо знают, что в конце концов никто не будет за это отвечать, они просто бесстыдно хватают все, что могут. Эту наглость можно увидеть в самых разных проявлениях. Мы помним, как Силиня вышла к учителям во время протеста и вместо диалога, чтобы выслушать их, сказала: «Ну, если вы не можете доверять нам, то мы не можем доверять вам». Она повернулась и ушла, а охранник с наушником в ухе еще смотрел, не бежит ли кто-нибудь за ней».

«Я бы ничего не сказал, если бы Латвия отставала только от Люксембурга, Монако или Польши, но ведь перед нашими глазами пример Эстонии и Литвы, - продолжает оне. - Мы задушили свой банковский сектор, в банке с тобой никто не разговаривает, ты даже не можешь туда войти, никаких кредитов, даже коммунальные не можешь нормально оплатить. А литовцы потирают руки, там банковские услуги выросли на 200%. Эстонцы потирают руки – наш бизнес регистрирует компании в Эстонии. Больно смотреть».

Стендзениекс считает, что у сложившейся ситуации естьконкретные виновники – Эвика Силиня, а до нее – Кришьянис Кариньш. «Весь этот рабский дух, унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех. В значительной степени это начал Кариньш, заграничный латыш, а Силиня продолжает, и их там - целая прорва».