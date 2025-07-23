-Начну с того, что я более 20 лет отработал в LMT. И благодарен компании за многое. За профессиональный рост, за стабильность, за высочайшие стандарты качества как в бизнес-процессах, так и в корпоративной культуре. Это была школа не только технологий, но и управления. И каждый раз, наблюдая, как организованы процессы в госсекторе, я невольно сравниваю. Простите, но сравнение почти всегда не в пользу государства.

Поэтому нынешние инициативы правительства в отношении компаний LMT и Tet вызывают, мягко говоря, вопросы.

Смена модели или косметика?

Министр экономики Викторс Валайнис заявляет: планируется привлечь "стратегического" инвестора и вывести акции компаний на биржу. Всё это преподносится как шаг вперёд, развитие, открытие новых горизонтов. Но стоит присмотреться - и становится ясно: речь идёт скорее о косметике, нежели о реальной новой модели.

Старый инвестор Telia по факту и был стратегическим. Это шведский телеком-гигант, с опытом, с доступом к передовым технологиям, с выстроенной сетью международных связей. Какая «синергия» может быть сильнее?

Но есть и другая сторона медали, которую важно отметить. Telia отказывается участвовать в некоторых оборонных проектах, что важно для Латвии в новых геополитических условиях. Кроме того, Telia не заинтересована в экспансии за пределы Латвии - это противоречит её скандинавской стратегии. Эти темы широко не поднималась, однако в новостях эти факты фигурировали и поэтому есть в публичном пространстве.

Моё личное мнение - недовольство государства от "зарубания" оборонных проектов оправдано, а вот экспансия за пределы Латвии очень сомнительна и тут я скорее на стороне шведов.

Далее, если говорить о странностях. Государство не даёт новому инвестору контроль, а значит это будет не полноценный стратегический партнёр, а скорее соинвестор без реального влияния на принятие решений. Который поверит в долгосрочную доходность данной инвестиции и вложит деньги. О какой-то синергии с телекоммуникационным гигантом, как это было раньше, говорить тут уже не приходится.

Очевидно, будет происходить усиление роли государства в управлении. Это противоречит духу частно-государственного партнёрства. Больше контроля, меньше гибкости, больше рисков политизации бизнеса. А когда это очень доходный бизнес, то у нашего человека резонно возникают вопросы - кому это всё-таки выгодно? Опыт подсказывает, что вряд ли народу Латвии.

Едем далше. Публичное размещение: ради кого и ради чего?

В пояснении министра говорится, что выход на биржу нужен для того, чтобы латвийские пенсионные фонды могли инвестировать в местные компании. Звучит патриотично. Но...

Президент LMT Юрис Бинде в прошлогоднем интервью NRA прямо говорит: размещение на бирже не в приоритете, так как у компании достаточные ресурсы для развития. Действительно, LMT - пример устойчивой модели. Один из лучших работодателей страны, с прозрачной структурой, с прибылью и без скандалов. Иными словами - всё работает. Что именно мы хотим «починить»?

Миф о «необходимости инвестиций». LMT и Tet сегодня не в кризисе и не в дефиците ресурсов. Это не Айрбалтик и не обанкротившееся госпредприятие. Это технологические лидеры, год от года показывающие отличные финансовые показатели.

Ещё о рисках и что может пойти не так.

Уход Telia - это не просто смена акционера. Это потеря доступа к технологиям, корпоративным системам, скидкам, синергии с глобальным игроком. Как я уже упомянул выше, есть угроза политизации управления. Вмешательство государства и распределение влияния по политическим квотам - известный путь к неэффективности.

Не уверен, что вся эта деятельность воодушевит инвесторов. Когда бизнес-модель меняется по воле политиков, инвесторы уходят. Видимо, это и делает Telia... Хотя, я тут не был бы излишне скептичен, думаю акции будут востребованы. Вопрос только в том, будут ли они более прибыльным вложением и будет ли предприятие продолжать удерживать высокие показатели чистой прибыли. Думаю нет, но не настолько, чтобы отпугнуть инвесторов.

Немаловажно, что уже сейчас мы видим расхождение позиций между государством и топ-менеджментом LMT.

Закончить хочу тем, чем и начал. Зачем менять то, что работает?

LMT и Tet - это редкие примеры в Латвии, где можно показать: да, у нас есть компании, работающие по западным стандартам. С хорошими результатами. С сильными командами. С доверием клиентов. Они являются визиткой Латвии в международной среде. И если такой пример разрушают или ставят под сомнение - это очередной риск для репутации страны.