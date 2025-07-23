Новые расценки на парковку у болот Кемери: а потому что могут

Cтоянка у тропы Большого Кемерского болота в Национальном парке Кемери существует уже десять лет. Но с этого лета она существенно подорожала. Ну вот представьте, сколько вам нужно, чтобы неспешно обойти всё болота и насладиться атмосферой? Два часа? Три? Четыре? Теперь час парковки тут стоит 3 евро. Раньше за 3 евро можно было оставить легковое авто хоть на весь день. Теперь плата за сутки — 7 евро. Микроавтобусы и кемперы теперь стоят 4 евро в час. Или за 8 и 10 евро в сутки.

Анна и Дмитрий, посетители Большого Кемерского болота: «Ты хочешь приехать, прогуляться, провести время с семьёй, с детьми. Не хочешь думать о том, сколько тебе надо заплатить, особенно — за каждый час. Если бы было 3 евро за весь день — ну ладно, может быть. А так — ты гуляешь и всё время думаешь: ещё 3 евро, ещё 3 евро — и не можешь отдохнуть».

Айя: «Не каждый может себе позволить, будут искать другие места, где можно поехать подешевле, где платить не надо... А дорога сюда — ехать очень трудно, общественный транспорт не ходит, только владельцы частных машин или экскурсионные автобусы. Но с экскурсионных автобусов плату не берут. Так что, мне кажется, всё очень плохо».

В Управлении природоохраны (DAP) говорят, что цену за стоянку устанавливает не само управление, а новый арендатор, который получил право на аренду стоянки по результатам конкурса. Сумма годовой аренды — почти 23 тысячи евро, сообщил заведующий административным отделом региональной администрации DAP Артур Янсонс:

«Мы воспринимаем эту услугу — автостоянку — не как объект прибыли, а как совместный проект между предпринимателем и Управлением природоохраны. Он помогает обеспечить уровень сервиса на тропе — это и вывоз мусора, и содержание туалетов, и уход за территорией стоянки, и содержание туристического информационного центра, и ремонт деревянного настила».

Анна и Дмитрий возразили: «За что тут платить? Там мусорник полный, столик какой-то сломанный. Что-то, конечно, есть, но три евро каждый час... Не считаем, что это хорошая ситуация».

При этом альтернативы Большому Кемерскому болоту, по сути, нет. Место уникальное как минимум своим масштабом. Но в Управлении природоохраны говорят, что альтернатива платной стоянке — есть. Оставить машину можно у обочины дороги, не доезжая стоянки, там, где это разрешают правила дорожного движения. В таком случае платить ни за стоянку, ни за посещение тропы не нужно.