«Цель airBaltic — не прибыль, а связи Латвии с другими странами. Но и они под вопросом», — экономист

По словам Витолса, в стратегии airBaltic изначально ставилась задача обеспечивать международные контакты Латвии. Однако сейчас в публичной риторике этот приоритет исчез. «Фактически цель больше не реализуется, хотя, возможно, она ещё где-то записана на бумаге», — отметил он.

Экономист оценил, что содержание авиакомпании обходится государству в 30–50 миллионов евро в год. Последние заявления премьер-министра Эвики Силини, по его словам, свидетельствуют о новых расходах: об аренде дополнительных самолётов и переориентацию части рейсов на Эстонию и Литву. Это, по мнению эксперта, указывает на потерю самой сути существования национального перевозчика.