"Определим заданные величины. Коммунизм — это идеология перераспределения. Отнять всё, что можно и у кого можно, а затем вообще запретить владение. Фундаментальная установка коммунизма — ликвидация частной собственности. Если она есть, её отбирают, и происходит это насильственно (ведь никто добровольно не отдаст). Частную собственность ликвидируют уже на пути к коммунизму, в социализме.

Бандитская установка, которую нужно легализовать, иначе она нелогична. Нельзя же строить светлое будущее с нелегальным исполнением.

Сказано — сделано. Коллективизация и ликвидация хозяев проводились в строгом соответствии с законом. Но в чём проблема? Проблема в том, что бандитизм, легализованный или нелегальный, всегда приводит к разрухе. И тогда коммунисты забирают государственную казну и отправляются грабить к мерзким капиталистам. Но там так просто не получится — бегать с наганом, угрожать серпом и молотом и отбирать. Так завязнешь, до коммунизма не доберёшься.

Нужно действовать умнее. Грабить так, чтобы не быть наказанным, но при этом сохранить коммунистическую идеологию — ненависть к частной собственности и её субъектам, предпринимателям.

Как?

В Латвии это было реализовано идеально. После развала СССР коммунисты прибрали к рукам казну и переоделись в «предпринимательские» шкуры. Газ, банки, хозяйственные процессы остались в руках коммунистов. Приватизация всего этого выглядела некрасиво, что позволило сохранить важный для коммуниста негативный образ «спекулянта», то есть предпринимателя.

Дальше тоже хитро. Поскольку образ предпринимателя плох, людям с предпринимательскими навыками нельзя позволять управлять государством. Этот образ тщательно поддерживается, и народ в это верит. Соответственно, часть коммунистов не переоделась в шкуры предпринимателей, а заняла руководящие посты в государстве. И неважно, что они ничего не умеют и не понимают, ведь, по словам Ленина, государством может управлять даже кухарка. Кухарка с окружением сейчас и управляет государством, и при всём очевидном бесхозяйстве это подаётся как «меньшее зло». Большее зло — это спекулянты, то есть предприниматели. Кого-то умелого к власти принципиально допускать нельзя!

Ну хорошо, что ещё можно отрегулировать, что дальше? Коммунист по своей природе — грабитель, перераспределитель, отниматель. Этого не изменить. Как легализовать это грабительство, продолжить его?

В Латвии это реализовано идеально. Советы директоров государственных предприятий? Формально соответствуют рекомендациям ОЭСР, но на деле это коммунистические кормушки, которые помогают грабить в свою сторону.

Госзакупки? Система выстроена так, чтобы на бумаге всё было чисто, юридически неподсудно, но по факту миллиарды утекают, разворовываются.

Остаётся ещё неудобный момент — это всё слишком уж некрасиво выглядит. Люди ведь не дураки, они это видят.

Следующий шаг был реализован за последние 10 лет. Чтобы не раздражали слух очевидная коррупционная практика, правоохранительные органы ввели практику «не констатировано». Если не искать, не задавать вопросы, то и не установишь. Пусть социальные сети кипят, это ведь поле для конспирологов и недоброжелателей коммунизма.

Ни один коммунист-грабитель в Латвии не был посажен в тюрьму. Тем временем мы шагаем к конечной остановке коммунистического трамвая — разрухе", - написал Витолс.