«Инфаркт, ожоги и чёрный язык»: в молодого рижанина ударила молния (ВИДЕО)

«Я очнулся уже на земле, ног вообще не чувствовал. К счастью, рядом оказались люди, которые сразу вызвали скорую», — поделился парень.

В больнице врачи сообщили, что его состояние было крайне серьёзным, и в любой момент могла остановиться работа сердца. «Услышать такое от главного врача — довольно страшно», — признаётся он.

Молодому человеку повезло выжить, однако он до сих пор восстанавливается после удара молнии. По его словам, были серьёзные ожоги, симптомы инфаркта и даже «почерневший язык».

Медики напоминают: во время грозы категорически нельзя находиться под деревьями. Это одно из самых опасных мест во время молнии.