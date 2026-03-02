Ярмарок саженцев и рассады в ботаническом саду в Саласпилсе больше не будет; что случилось?

Решение не проводить ярмарки принято в первом году после присоединения ботанического сада к Управлению охраны природы. Это вызывает вопросы как о реорганизации, так и о будущем сада.

Торговец по имени Артис в недоумении: "Я даже не мог себе представить, что в этом году не будет. Мы как раз откладывали, чтобы весной поехать. Теперь я приезжаю и узнаю, что больше не будет. Печально. Думаю, что это очень неправильно. Куда теперь податься? Надо какие-то новые места искать. Все себе запланировали, привыкли, всё же это долгое время - двадцать лет, всё привычно".

Причина отмены связана со структурными изменениями: работники после присоединения распределены по другим отделам, часть выполняет другие обязанности, кто-то с нового года был уволен - именно те, кто непосредственно занимался проведением ярмарок.

Директор Латвийского национального ботанического сада Артис Витиньш: "Я один не могу всё это организовать, это всё-таки требует времени. Это надо было делать ещё в ноябре-декабре, но именно этими реформами все были так заняты, потому что провести реформы за три месяца нереально. Мы были заняты горами бумаг, а базарчики забросили".

В Управлении охраны природы поясняют, что после объединения работу продолжили 65 из 78 сотрудников ботанического сада. Трудовые отношения прекращены лишь с одним работником - специалистом по охране труда, потому что эту услугу обеспечивает аутсорсинг.

Специалист УОП по общественным отношениям Илзе Рейника: "Сотрудникам были предложены равноценные или даже лучшие рабочие места соответственно новой структуре. Оплату и ставку всем сохранили, некоторым даже зарплату повысили".

В соцсетях уже были высказаны опасения по поводу возможной продажи сада или его части в будущем. УОП подчёркивает, что таких планов нет.