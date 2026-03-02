Ярмарок саженцев и рассады в ботаническом саду в Саласпилсе больше не будет; что случилось?

tv3.lv 2 марта, 2026 09:25

Новости Латвии 0 комментариев

На это популярное мероприятие годами съезжались тысячи людей, оно приносило десятки тысяч евро доходов, сообщает портал TV3 Ziņas.

Решение не проводить ярмарки принято в первом году после присоединения ботанического сада к Управлению охраны природы. Это вызывает вопросы как о реорганизации, так и о будущем сада.

Торговец по имени Артис в недоумении: "Я даже не мог себе представить, что в этом году не будет. Мы как раз откладывали, чтобы весной поехать. Теперь я приезжаю и узнаю, что больше не будет. Печально. Думаю, что это очень неправильно. Куда теперь податься? Надо какие-то новые места искать. Все себе запланировали, привыкли, всё же это долгое время - двадцать лет, всё привычно".

Причина отмены связана со структурными изменениями: работники после присоединения распределены по другим отделам, часть выполняет другие обязанности, кто-то с нового года был уволен - именно те, кто непосредственно занимался проведением ярмарок.

Директор Латвийского национального ботанического сада Артис Витиньш: "Я один не могу всё это организовать, это всё-таки требует времени. Это надо было делать ещё в ноябре-декабре, но именно этими реформами все были так заняты, потому что провести реформы за три месяца нереально. Мы были заняты горами бумаг, а базарчики забросили".

В Управлении охраны природы поясняют, что после объединения работу продолжили 65 из 78 сотрудников ботанического сада. Трудовые отношения прекращены лишь с одним работником - специалистом по охране труда, потому что эту услугу обеспечивает аутсорсинг.

Специалист УОП по общественным отношениям Илзе Рейника: "Сотрудникам были предложены равноценные или даже лучшие рабочие места соответственно новой структуре. Оплату и ставку всем сохранили, некоторым даже зарплату повысили".

В соцсетях уже были высказаны опасения по поводу возможной продажи сада или его части в будущем. УОП подчёркивает, что таких планов нет.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

