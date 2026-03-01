«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мёртв»: Трамп (1)

1 марта, 2026 10:18

Важно 1 комментариев

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также для людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. […] Это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну», — продолжил Трамп.

«Надеюсь, Корпус стражей исламской революции и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает. […]. Однако массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на всем Ближнем Востоке и, в конечном итоге, во всем мире», — написал президент США.

Лидер Ирана 86-летний аятолла Али Хаменеи погиб после американо-израильских ракетных ударов по его резиденции в Тегеране в субботу, подтвердило местное телевидение. В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану в субботу были убиты несколько высокопоставленных иранских деятелей.
В их число входят:

Абдольрахим Мусави, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, его гибель подтвердило иранское телевидение в воскресенье.
Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Али Шамхани, советник Верховного главнокомандующего и секретарь Совета обороны.

Военачальники находились на заседании Совета обороны в момент удара, уточняет иранское госагентство.

Дочь Хаменеи, зять и его внук также были убиты в результате нападения, сообщили государственные СМИ Ирана.

В общей сложности в результате ударов погибло около 40 иранских чиновников.

«После целой жизни неустанной и неутомимой борьбы в духе Хусейна, обладая возвышенной и небесной душой, подобной непоколебимой горе исламского попечительства (велаята), милосердный отец доброты и решимости, Лидер и Имам мусульман, Его Преосвященство аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи, на пути утверждения величия священной обители Исламской Республики Иран, испил сладкую и чистую чашу мученичества и воссоединился с Высшим Царством Небесным», — сообщил диктор иранского государственного телевидения, с трудом сдерживая слезы (цитата по Reuters).

В Иране будет создан временный руководящий совет, сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он также обвинил США и Израиль в стремлении разрушить Иран и предупредил, что сепаратистские группы столкнутся с жестким ответом, если попытаются предпринять какие-либо действия.

Иранская ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве: десятки пострадавших

По данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Тель-Авиве.

По словам медиков, на данный момент один человек находится в критическом состоянии, один получил серьезные ранения и двое — средней тяжести.

Бригады скорой помощи продолжают работать на месте прилета, где возник пожар.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

