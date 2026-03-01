«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также для людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. […] Это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну», — продолжил Трамп.

«Надеюсь, Корпус стражей исламской революции и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает. […]. Однако массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на всем Ближнем Востоке и, в конечном итоге, во всем мире», — написал президент США.

Лидер Ирана 86-летний аятолла Али Хаменеи погиб после американо-израильских ракетных ударов по его резиденции в Тегеране в субботу, подтвердило местное телевидение. В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану в субботу были убиты несколько высокопоставленных иранских деятелей.

В их число входят:

Абдольрахим Мусави, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, его гибель подтвердило иранское телевидение в воскресенье.

Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Али Шамхани, советник Верховного главнокомандующего и секретарь Совета обороны.

Военачальники находились на заседании Совета обороны в момент удара, уточняет иранское госагентство.

Дочь Хаменеи, зять и его внук также были убиты в результате нападения, сообщили государственные СМИ Ирана.

В общей сложности в результате ударов погибло около 40 иранских чиновников.

«После целой жизни неустанной и неутомимой борьбы в духе Хусейна, обладая возвышенной и небесной душой, подобной непоколебимой горе исламского попечительства (велаята), милосердный отец доброты и решимости, Лидер и Имам мусульман, Его Преосвященство аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи, на пути утверждения величия священной обители Исламской Республики Иран, испил сладкую и чистую чашу мученичества и воссоединился с Высшим Царством Небесным», — сообщил диктор иранского государственного телевидения, с трудом сдерживая слезы (цитата по Reuters).

В Иране будет создан временный руководящий совет, сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он также обвинил США и Израиль в стремлении разрушить Иран и предупредил, что сепаратистские группы столкнутся с жестким ответом, если попытаются предпринять какие-либо действия.

Иранская ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве: десятки пострадавших

По данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Тель-Авиве.

По словам медиков, на данный момент один человек находится в критическом состоянии, один получил серьезные ранения и двое — средней тяжести.

Бригады скорой помощи продолжают работать на месте прилета, где возник пожар.