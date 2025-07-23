«Не каждое заявление, сделанное во время прямой трансляции, следует считать планом»: поедет ли IShowSpeed в Россию

В сотрудничестве с командой IShowSpeed страны Балтии договорились частично покрыть технические расходы, связанные с организацией его европейского тура, включая транспорт и обеспечение прямых трансляций.

В маршрут тура входили такие страны, как Хорватия, Словения, Сербия, Босния, Греция, Турция, Испания, Финляндия, Эстония, Литва, Польша, Словакия и Франция. Россия в этом списке отсутствует.

«Не каждое заявление, сделанное во время прямой трансляции, следует считать реальным планом, и менеджмент IShowSpeed ясно указал, что визит в Россию не запланирован», — отметили в LIAA.

Также LIAA подчеркивает, что IShowSpeed известен своими преувеличенными и провокационными высказываниями в прямых эфирах — в частности, в одном из эпизодов он заявил, что планирует вести трансляцию из космоса.

LIAA уточняет, что не влияет и не координирует будущие действия или контент IShowSpeed. Это было разовое сотрудничество с четко определенными техническими параметрами, сроками и бюджетом.

Кроме того, с этим создателем контента не заключено долгосрочное соглашение о формировании имиджа Латвии, и он не считается таким партнером. В то же время визиты подобных стримеров следует рассматривать как возможность в короткие сроки охватить широкую аудиторию через цифровые каналы и спонтанное вовлечение, подчеркивает LIAA.

Прямая трансляция IShowSpeed из Латвии привлекла более 120 000 зрителей в реальном времени, а её запись на данный момент превысила 7,6 миллиона просмотров.