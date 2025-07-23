Бывший депутат РД Панкратов, сбежавший в РФ, продаёт дом под Олайне

Недвижимость оформлена на отца Панкратова, Вячеслава Панкратова.

Согласно описанию объявления, в доме есть бойлер, центральное отопление, сад, гараж, горячая вода, амбар и сауна. Стоимость объекта — 81 000 евро. Площадь: 185 кв. м, 2 этажа, 5 комнат.

В настоящее время Панкратов активно участвует в российских пропагандистских СМИ, позиционируя себя как врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности, научный сотрудник Института стран СНГ.

Напомним, Панкратов объявлен в международный розыск, поскольку против него возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти к украинцам.

В прошлом году Рижский городской суд указал, что уголовное дело приостановлено на неопределенный срок в связи с исчезновением обвиняемого.

Позже выяснилось, что Панкратов сбежал в Россию, где уже давал интервью местным пропагандистским СМИ.

Стоит отметить, что сам Панкратов ранее публично рассказал весьма любопытную историю о своем побеге из Латвии — по его словам, он переплыл реку в гидрокостюме и оказался в руках российских пограничников.