Serj Miller и Гио Пика на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2025 и последние билеты на воскресенье

SERJ MILLER артист с насыщенной музыкальной биографией, автор хитов, звучавших в исполнении ведущих поп-звёзд в том числе Украины. Начав карьеру как фронтмен рок-группы KRUGERS, он выступал на крупнейших фестивалях и делил сцену с легендами мировой музыки, а его клипы транслировались на главных музыкальных каналах разных стран.

После распада группы Serj сосредоточился на авторской работе и добился широкого признания. С началом войны в Украине он прервал сотрудничество с российским шоу-бизнесом, переехал сперва в Латвию, а затем в Норвегию, где начал сольную карьеру. Песня его авторства «Танцуй», исполненная дуэтом Лаймы Вайкуле и Шурой из Би-2, стала важной вехой в этом пути и открыла ему дорогу на сцену фестиваля.

«Я очень благодарен Лайме Вайкуле за то, что она поддерживает Украину и украинских артистов, в том числе меня. Всегда с интересом смотрел её выступления, выделял её как артистку с уникальным стилем, узнаваемым тембром голоса, элегантностью и настоящей богемной харизмой. Для меня большая честь, что именно моя песня стала частью её репертуара. Эта работа открыла для меня возможность выступить на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, а это очень важный шаг в моей сольной карьере.» Сказал артист в интервью.

Гио Пика это харизматичный артист родом из Тбилиси, представитель новой волны городского шансона, сочетающего речитатив и современные биты. За его плечами шесть студийных альбомов, десятки песен и масштабные выступления. Его стиль - это голос улиц, честный рассказ о жизни, в котором каждый находит что-то близкое.

Недавно в одном из кинотеатров Риги прошла премьера документального фильма о создании нового шоу Гио Пика. Над проектом работала латвийская команда, включая режиссёра Егора Жарикова и оператора Максимилиана Креслова, что стало символом творческого диалога и культурного взаимодействия.

Laima Rendezvous Jūrmala — один из самых любимых музыкальных фестивалей в Латвии. Это ежегодное событие, которое посвящено исключительно живым выступлениям, настоящему музыкальному мастерству и атмосфере, где сочетаются гламур и подлинное искусство. Каждое выступление сопровождается живым оркестром, а программа охватывает разные жанры и поколения исполнителей.

Билеты еще доступны на сайте www.laimafestival.lv и www.bilsuserviss.lv. И, конечно, настоящие ценители знают: магия фестиваля не заканчивается с последними аккордами. Эксклюзивные afterparty это место, где сливаются энергия артистов и гостей, где царит камерная атмосфера, а каждый тост - как посвящение музыке. Эти вечеринки остаются в памяти как изысканный штрих к незабываемому уикенду. Больше информации по телефону +37126645333. Фестиваль проходит при поддержке города Юрмала.