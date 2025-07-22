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Serj Miller и Гио Пика на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2025 и последние билеты на воскресенье

Редакция PRESS 22 июля, 2025 17:18

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Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 продолжает удивлять и радовать: в пятничный вечер на сцене Дзинтари впервые выступят два артиста - Serj Miller (на фото вверху) и Гио Пика. Каждый из них яркое и самобытное явление современной музыкальной сцены, и их участие добавит программе фестиваля новые эмоциональные акценты. Также организаторы сообщают, что на воскресенье, 27 июля осталось всего 50 билетов. Это последний шанс стать частью финального дня главного музыкального события лета.

SERJ MILLER  артист с насыщенной музыкальной биографией, автор хитов, звучавших в исполнении ведущих поп-звёзд в том числе Украины. Начав карьеру как фронтмен рок-группы KRUGERS, он выступал на крупнейших фестивалях и делил сцену с легендами мировой музыки, а его клипы транслировались на главных музыкальных каналах разных стран.

После распада группы Serj сосредоточился на авторской работе и добился широкого признания. С началом войны в Украине он прервал сотрудничество с российским шоу-бизнесом, переехал сперва в Латвию, а затем в Норвегию, где начал сольную карьеру. Песня его авторства «Танцуй», исполненная дуэтом Лаймы Вайкуле и Шурой из Би-2, стала важной вехой в этом пути и открыла ему дорогу на сцену фестиваля.

«Я очень благодарен Лайме Вайкуле за то, что она поддерживает Украину и украинских артистов, в том числе меня. Всегда с интересом смотрел её выступления, выделял её как артистку с уникальным стилем, узнаваемым тембром голоса, элегантностью и настоящей богемной харизмой. Для меня большая честь, что именно моя песня стала частью её репертуара. Эта работа открыла для меня возможность выступить на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, а это очень важный шаг в моей сольной карьере.» Сказал артист в интервью.

Гио Пика это харизматичный артист родом из Тбилиси, представитель новой волны городского шансона, сочетающего речитатив и современные биты. За его плечами шесть студийных альбомов, десятки песен и масштабные выступления. Его стиль - это голос улиц, честный рассказ о жизни, в котором каждый находит что-то близкое.

Недавно в одном из кинотеатров Риги прошла премьера документального фильма о создании нового шоу Гио Пика. Над проектом работала латвийская команда, включая режиссёра Егора Жарикова и оператора Максимилиана Креслова, что стало символом творческого диалога и культурного взаимодействия.

Laima Rendezvous Jūrmala — один из самых любимых музыкальных фестивалей в Латвии. Это ежегодное событие, которое посвящено исключительно живым выступлениям, настоящему музыкальному мастерству и атмосфере, где сочетаются гламур и подлинное искусство. Каждое выступление сопровождается живым оркестром, а программа охватывает разные жанры и поколения исполнителей.

Билеты еще доступны на сайте www.laimafestival.lv и www.bilsuserviss.lv. И, конечно, настоящие ценители знают: магия фестиваля не заканчивается с последними аккордами. Эксклюзивные afterparty это место, где сливаются энергия артистов и гостей, где царит камерная атмосфера, а каждый тост - как посвящение музыке. Эти вечеринки остаются в памяти как изысканный штрих к незабываемому уикенду. Больше информации по телефону +37126645333. Фестиваль проходит при поддержке города Юрмала.

 

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