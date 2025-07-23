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«Клейнбергс выглядит как санитар с улицы Твайка!“ — Стендзениекс: вице-мэры Рижской думы творят, что хотят»

Редакция PRESS 23 июля, 2025 11:23

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Есть ли у «Прогрессивных» повод радоваться тому, что их представитель стал мэром Риги? И есть ли у «Единства» основания для радости, что они в какой-то мере всё же остались у власти в Риге?

 Эрик Стендзенекс, эксперт по рекламе и депутат Рижской думы, в эфире передачи TV24 «Неделя. Post scriptum. Эфир 21:03» заявил, что каждый из трёх вице-мэров выглядит гораздо более мэром, чем бедный Клейнбергс.

Стендзениекс напомнил, что новый рижский мэр начинал свою карьеру как  социальный работнико. «Кстати, малоизвестный факт, Клейнбергс начал работать в Министерстве дел семьи при Шлесере в качестве секретаря, затем продолжил работать у Шлесера и Шкеле в партии „За лучшую Латвию“, потом — в „В честь служить Риге"  при Америксе, а теперь он перешёл на совершенно противоположную сторону". 

Эксперт считает, что все трое вице-мэров будут делать, что хотят, при этом стараясь не допустить краха коалиции.

«У «Прогрессивных» сейчас такая беда, что они понимают, что они в последний раз у власти. Потому что пять лет назад они были молодой партией с "зелёным мышлением", велосипедами и органической едой. А сейчас с Бришкеном, airBaltic, RailBaltica и всем остальным. Они никому не удобны. Они будут пытаться удержаться у власти, но дольше, чем до следующего созыва Сейма — вряд ли, и в этом виноваты СЗК», — считает Стендзенекс.

«Клейнбергс вообще никуда не вписывается! В своей первой речи он выглядел совершенно несчастным! В этом своём плаще он выглядел как санитар! Ему бы больше подошло работать в клинике на улице Твайка!» — с иронией добавил эксперт по рекламе.

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Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько?

Важно 16:07

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