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Способы вытягивания из людей денег становятся все более изощренными: ещё одна история

Редакция PRESS 23 июля, 2025 13:52

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Valsts policija

Мошенники становятся все более "продвинутыми", их жертвами становятся и опытные бухгалтеры, которые ворочают тысячами евро в крупных фирмах, и даже сами  сотрудники полиции и прокуратуры – бывшие и даже действующие.

Бухгалтер одной из крупных копаний, (которая пожелала остаться анонимной, назовем ее Кристине), рассказала Press.lv, что тоже недавно повелась на россказни мошенников, приняв их за представителей службы Госдоходов, службы безопасности одного из банков и полиции.  Они разыграли театр как по нотам, выдавая себя за должностных лиц, якобы обеспокоенных подозрительным движением на счету компании, а также тем, что некая женщина пыталась в банковском филиале по поддельной доверенности снять деньги со счета фирмы.

Представились и говорили на латышском

- Меня смутило то, что говорили очень уверенно, представились по форме и общались на латышском языке. Ранее нас уверяли, что мошенники говорят только на русском языке, и как только переходишь на латышский, они сразу же бросают трубку. Но здесь это не сработало – мошенники сразу стали общаться на хорошем латышском языке. Видимо, завербовали уже в свои сети и местных жителей. Сразу же посеяли зерно сомнения  и страх – что-то происходит со счетом, деньги могут пропасть. Стала волноваться, хуже соображать.

Так вот, мошенники сумели меня  убедить, что от моего имени какая-то дама пришла в банк и пыталась получить деньги со счета по доверенности. Я сразу же обеспокоилась, что это корпоративный счет. Но звонившие меня «успокоили» - якобы сотрудники банка разоблачили самозванку, поддельную доверенность не приняли, и теперь это дело якобы расследуют сотрудники службы безопасности банка совместно с полицией. Вот они-то все мне поочередно  и звонили. Причем задавали вопросы «с пристрастием».

- Что именно пытались выяснить?

- Как могла произойти утечка данных, покупала ли я что-то онлайн в ближайшее время, вводила ли свой номер счета на каких-то сомнительных сайтах?.. И все это строгим голосом, будто я что-то нарушила. Это была такая психическая атака.  У меня все выспросили, а потом попросили не беспокоиться и заверили, что сделают все, чтобы найти злоумышленников и, если понадобится, вернуть деньги, снятые со счета.

Со счета у меня никто ничего не снял, хотя этот звонок был настолько правдоподобен, что даже я,  бухгалтер, уже готова была подписать и заверить онлайн некий договор "о возвращении денег". К счастью, когда нужно было подтвердить эту сделку кодами SMART ID, вовремя опомнилась и все отменила. Позвонила в банк, проверила все ли в порядке. Счет оказался нетронутым. Никаких атак на него не было. Но я решила проверить, кто же меня вызывал.

Жертвой не стала, но поехала на встречу

Кристине подкупило то, что звонившие переключали звонки на других "сотрудников" , представляясь именами тех, кто действительно работает в полиции (женщина проверила на сайте). Кроме того, ей назначили реальную встречу на Гауяс, правда, номер дома назвали 17 (такого в природе нет). Людей, которые в курсе, где расположено главное здание полиции и МВД, это может реально ввести в заблуждение. То, что злоумышленники могли просто назваться чужим именем и выдать себя за действующего полицейского, жертвы обмана частенько не догадываются.

Наши читатели все чаще рассказывают, что даже сами бывшие или действующие коллеги в полиции рассказывают, что попадались в такие ловушки, настолько правдоподобно расставляются сети.

За комментарием таких ситуаций и советами пользователям мы обратились со специалистом по кибербезопасности CERT.LV Гинту Малкалниетису.

- Судя по всему, мошенники постоянно оттачивают свои  способы обмана. Что можете посоветовать?

- Честно говоря, для нас в этих способах нет ничего особо нового – это старые, уже отработанные обманщиками схемы, только с теми или иными вариациями. Потенциальной жертве звонит один преступник, выдавая себя за кого-то другого (сотрудника полиции, службы безопасности банка, кого-то еще), затем переключает на своего «коллегу» - другого мошенника, который перехватывает жертву и продолжает морочить голову – запугивает, пытается манипулировать, заставить выполнять определенные действия: заходить на какие-то сайты, что-то там заполнять, нажимать, вводить. Это уже повод насторожиться.

Стоит помнить, что все, что касается ваших финансов, банковских счетов и т.п. - ваше личное дело и только вы сами вправе решать, когда вам заходить в свой интернет-банк и в какое время производить те или иные операции. Если кто-то пытается на вас давить и торопить, угрожать последствиями, скорее всего, вы имеете дело с мошенником, и стоит как можно скорее прервать разговор. Ни в коем случае не подтверждать какие-то сомнительные сделки, если вы до конца не понимаете ни кто вам звонит, ни что вообще происходит. 

- Еще не так давно эксперты по кибербезопасности и сотрудники Госполиции предупреждали о том, что лучший способ разоблачить мошенника – перейти с ним на латышский язык. Теперь же этот способ мало помогает. Получается, преступники уже «завербовали» местных?

- Да, мошенники не стоят на месте. Что можно посоветовать легковерным людям – не слишком доверять незнакомцам и всегда проверять информацию, которая поступает вам с незнакомых номеров. Если есть хоть малейшие сомнения, стоит просто перезвонить самому в то ведомство, откуда вам якобы звонят. Это – самый действенный способ. Прервите разговор и перезвоните сами.

- Некоторые жертвы мошенников говорят, что даже перезванивая в само учреждение, нарываются на тех же мошенников, которые каким-то образом вклиниваются в звонок.

- Важно звонить по номеру, указанному на домашней странице банка или полиции, а не по тому номеру, с которого вам звонили сами мошенники. Иногда время ожидания соединения в банке затягивается, поскольку звонков много и линия загружена. В этот момент мошенники могут снова набрать ваш номер - главное, не отвечать на такие звонки, а дождаться соединения именно с банком.

К сожалению, мошенники научились с помощью специальных программ  генерировать номера и могут имитировать звонки якобы из банка или из полиции – на вашем экране высветится номер банка, на самом же деле, звонок будет совершаться совсем с другого номера.

Так что не стоит терять бдительности.

Описанная в вашей истории бухгалтер, которую мошенники выбрали в качестве своей мишени, как видим, действовала верно – сама позвонила в банк. То есть не стоит поддаваться на уговоры и совершать действия, на которые вас толкают какие-то незнакомцы, советуем действовать самим – звонить, выяснять, уточнять, проверять.  

Рекомендую, если есть хотя бы малейшее сомнение, что вы общаетесь именно с сотрудником банка, ни в коем случае не подтверждать какие-то действия кодами SMART ID. В конце концов это ваше право и ваша финансовая безопасность.

Дождитесь соединения с банком

- В этом случае преступники, как видим, пытались усыпить бдительность женщины тем, что назначили ей очную встречу – в офисе на улице Гауяс. Ведь многие знают, что на этой улице находятся подразделения МВД и некоторые полиции.

- Да, здесь расчет, судя по всему был на то, что человек поверит, что раз улица Гауяс, значит, все серьезно, и даже не станет перепроверять. В таких случаях, как правило, очная встреча предлагается в качестве альтернативы, не всегда удобной для занятого человека в рабочий день. Как правило, за таким предложением встречи сразу же следует более удобный способ – решить все проблема онлайн – с помощью интернет-банка и кодов SMART ID. Люди часто на это соглашаются, лишь бы никуда не ехать. Здесь и кроется ловушка.

В описанном вами случае  с бухгалтером, которая не поленилась и поехала по указанному адресу, но нужного дома так и не нашла, мошенники, скорее всего, даже не рассчитывали, что кто-то поедет проверять, есть там такой офис или нет. Но, как в результате оказалось, и офиса-то там никакого нет. Но цель мошенников – не вынудить вас куда-то ехать, а просто заморочить голову, предложив затем более удобный вариант, решить все проблемы по телефону через интернет-банк.

- Многих, даже бывших сотрудников правоохранительных органов, вводит  в заблуждение то, что звонящие представляются на латышском языке должностными лицами, которые раньше работали или до сих пор работают в полиции.

-  Это тоже уже известная схема – цель использования имен реальных должностных лиц – усыпать бдительность. А добыть фамилии сотрудников полиции или банка не так сложно – они есть на домашних страницах с указанием всех должностей и контактов. Даже если человек усомнится, из полиции ли ему звонят, он, зайдя на сайт полиции, может легко найти имя и должность того должностного лица, которое ему якобы звонило. Но это вовсе не значит, что ему звонил именно этот человек. По телефону в этом нельзя убедиться, поэтому советую ничего не принимать на веру. А перезванивать самому в ту же полицию тому же должностному лицу по телефону. Указанному на сайте, с вопросом, звонил ли и с какой целью.  

Часто люди попадаются на ссылки, присланные якобы от CSDD. Обманутые привычной аббревиатурой, они смело кликают на ссылку и, неожиданно для себя, оказываются вместо подлинного сайта Дирекции безопасности дорожного движения на фальшивой платформе, скопированной под этот сайт, исключительно для сбора кодов и паролей.

- Как отличить подлинный сайт от фальшивки?

- Прежде всего, стоит обратить внимание  на ссылку – на какой именно сайт она ведет. Если это какой-то суррогатный сайт, в котором одна или две буквы отличаются от оригинального сайта CSDD, повод насторожиться и не заходить туда и не совершать никаких действий.

Лучше всего проверять такие ссылки на экране компьютера, а не на телефоне, где  разрешение экрана гораздо меньше, а значит и выше риск не заметить несоответствий оригинальному названию сайта всего в одну или две буквы. Если же ввести свои пароли Smart ID на фальшивом сайте, с виду напоминающем CSDD, а на самом деле на мошеннической платформе, они попадут в руки преступников и при удобном случае они ими воспользуются, обнулив ваш счет.

Иными словами, человек будет убежден,  что аутентифицируется на сайте CSDD для входа именно туда, а на самом деле преступники используют его коды и пароли для проникновения в его интернет-банк.

***

По данным Главного управления криминальной полиции,  только в этом году за шесть месяцев зарегистрировано почти 3 500 различных случаев кибермошенничества или попыток выманить деньги. В 1444 случаях преступникам это удалось - было похищено 9 975 339 евро.

 

 

 

 

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