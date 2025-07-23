За что с 1 июля платим по-новому: штрафы, налоги, коммунальные счета?

Новая строка в платёжке

За электричество будем платить больше

Плата за электричество выросла с 1 июля за счет новой строки в тарифе – «балансировка электроэнергии». Изменения вызваны отключением Латвии от системы БРЭЛЛ.

В целях энергетической безопасности страны Балтии отказались от этой системы, соединявшей сети России, Беларуси, Латвии, Эстонии и Литвы. Плата за самостоятельность последних трех - повышение цен на электроэнергию, в т. ч. для простого люда.

Теперь Латвия, как и Литва с Эстонией, сама заботится о соблюдении равновесия в сетях и балансировке, вынуждена создавать резервные мощности (солнечные и ветряные электростанции, побочные мощности ТЭЦ). За все это заплатит в конечном счете потребитель – и не только за электричество, потому что с новой позицией в счетах предприниматели тоже поднимут цены на товары и услуги.

Прогнозы говорят, что в этом году траты на эксплуатацию и балансировку системы составят 40,74 млн. евро. До 1 июля расходы покрывал Augstsprieguma t!kls.

Правда, жителей заверяют, что повышение цен на электроэнергию составит только 5%. Для 2-комнатной квартиры с ежемесячным потреблением порядка 100 киловатт-часов это 30-50 центов в месяц. Посмотрим, когда получим счета...

Лекарства оплатят

Если консилиум сочтёт заболевание серьёзным

Если пациент будет нуждаться в необходимых для спасения его жизни лекарствах, которые не покрываются или частично покрываются из государственного бюджета, то Национальная служба здравоохранения (NVD) имеет право финансировать их из средств государственного бюджета.

Это относится исключительно к случаям, когда эти лекарства будут назначены консилиумом врачей трех университетских больниц - на основании международных рекомендаций и потребностей в лечении пациента. На эти цели (на компенсируемые лекарства) из бюджета будет ежегодно выделяться 1 млн. евро.

Изменения в правилах Кабинета министров о порядке возмещения расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий призваны сделать более доступными лекарства и медицинские приспособления...

«Зайцы», берегись!

Штраф на железной дороге вырастет до 50 евро

Можно отделаться и 25 евро – это если «заяц» расплатится на месте с контролером. Но если штраф будет выписан счетом и оплачен позже, то платить придется до 50 евро.

Для пассажиров, имеющих право на привилегии, но совершающих поездку без льготного билета, предусмотрен штраф 7 евро при оплате на месте, по счету – 15 евро, что на 10 евро меньше, чем сейчас, - сообщает АО PasaZieru vilciens (PV). За провоз багажа или животных без билета – штраф 5 евро при оплате на месте и 10 евро – по счету.

Новые правила действуют с 15 июля.

Представители PV напоминают, что все пассажиры обязаны немедленно зарегистрировать билет при посадке: в электропоездах – через автомат регистрации билетов, в дизельных поездах – у контролера-кондуктора. Если билет не зарегистрирован, пассажир считается лицом без действительного билета и может быть оштрафован...

Налоги по-новому

Гласность как стимул дисциплины

Согласно поправкам к Закону о налогах и пошлинах, теперь раз в квартал Служба госдоходов (VID) будет публиковать информацию об общей сумме уплаченных коммерсантами налогов и пошлин за прошедший квартал, а также указывать среднее количество занятых на этих предприятиях работников.

Это должно способствовать большей безопасности коммерческой среды, честной конкуренции и добровольному выполнению обязательств по налогам (пошлинам), а также поможет в борьбе с теневой экономикой.

Для микропредприятий

Теперь режим налога с микропредприятий можно применять и к зарегистрированным в особом порядке плательщикам налога на добавленную стоимость (PVN). Что должно упростить порядок учета и выплаты налогов малому бизнесу.

Этот особый порядок регистрации распространяется на малые и средние предприятия, которые не достигли порога регистрации НДС, но совершают трансграничные сделки.

Таким лицам будет присвоен регистрационный номер НДС, который будет использоваться только для уплаты налога за полученные услуги от плательщиков налога других стран-участниц ЕС или третьих стран либо приобретения товаров в ЕС.

Эти предприятия не будут обязаны платить НДС по своим внутренним сделкам до регистрации в общем порядке, а также не будут подавать декларации НДС...

Не простое украшенье

За агрессивными нарушителями будут следить с помощью браслетов

Во втором полугодии вступили в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону. Они разрешают по решению суда применять электронный контроль (электронный браслет) в качестве меры пресечения к лицам, склонным к насилию. То есть к подозреваемому или обвиняемому в насилии, которому в качестве меры безопасности запрещено приближаться к определенному лицу или месту и который помещен под надзор полиции или под домашний арест.

К конечности слишком импульсивного нарушителя прикрепляется электронный браслет: он позволит отслеживать его присутствие в определенном месте в установленное время. А тот, против кого может быть направлена агрессия, имеет возможность нажать кнопку SOS или отправить сообщение полицейским в электронную систему мониторинга.

В среднем 400 подозреваемых/обвиняемых в год могут находиться под электронным наблюдением...

Обеспечить защиту

Новые требования к электропроводке

При строительстве новых зданий или реконструкции электропроводки в существующих постройках теперь обязательна установка защиты от утечки электрического тока, или устройств защитного отключения (УЗО). Это предусмотрено поправками к правилам Кабинета министров, регулирующим латвийские строительные нормативы по оборудованию внутренней электропроводки зданий.

В Sadales tīkls подчеркивают, что нововведения существенно снизят риски получения электротравм и возникновения пожаров в жилых домах.

Ежегодно в Латвии фиксируются десятки случаев электротравм, которые взрослые и дети получают дома из-за поврежденной электропроводки или неисправных электрических устройств. Только в 2024 году зарегистрировано 50 электротравм, три из которых закончились летальным исходом. Также не редкость пожары, возникающие в жилых зданиях в результате утечки электрического тока, вызванной неисправной электропроводкой.

Оказывается, обычные автоматические выключатели, которые есть в каждом доме, не фиксируют утечку тока, поскольку реагируют только на перегрузки сети и короткие замыкания. Поэтому устройство защитного отключения - простой и эффективный способ значительно повысить безопасность каждого дома. Однако для его установки необходимо предварительно убедиться в том, что сама электропроводка соответствует нормативным требованиям.

Согласно действующим правилам пожарной безопасности, владелец должен не реже одного раза в десять лет привлекать квалифицированного специалиста по электричеству для проверки состояния электропроводки. Специалист проведет необходимые замеры и даст рекомендации...

Ящиков не будет

Почта закрывает историческую услугу

Государственное акционерное общество Latvijas pasts прекращает предоставление клиентам абонентских ящиков. Ранее запирающиеся шкафчики для безопасного получения отправлений были доступны в 109 отделениях почты как в Риге, так и в регионах. Однако, по словам представителей почты, интерес к этой услуге ежегодно снижался примерно на 30%.

К 1 июля этой услугой Latvijas pasts пользовались 617 абонентов, у которых заключены договоры с почтой до конца 2026 года.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА