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Делегации РФ и Украины прибыли в Стамбул

© BBC 23 июля, 2025 17:53

Мир

О том, что сегодня вечером в Стамбуле готовится встреча делегаций РФ и Украины, сообщает русская служба Би-Би-Си. Обе делегации уже прибыли в Турцию 

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил по прилету в Стамбул, что слышал о намерении делегации Украины добиваться на новых переговорах договоренности о встрече лидеров стран, передает «РИА Новости».

Ранее в среду украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Главная тема — встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала», — заявил источник «РБК-Украина».

Основная задача переговоров в Стамбуле, кроме гуманитарного трека, — организация встречи лидеров Украины и России, сообщили источники «Украинской правды».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в телеграме, что он и глава украинской делегации Рустем Умеров на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре «говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств» – Зеленского, Дональда Трампа, Эрдогана и Путина «для перехода к реальным переговорам о завершении войны».

Украинская делегация прилетела в Анкару перед встречей в Стамбуле.

«Сегодня весь день после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы в Сумской области, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. — Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений объектов более 220 тысяч абонентов в Сумской области остались без электричества».

«Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня — в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре», — добавил он.

Об ударах по объектам энергетики ночью сообщали власти в Сумской области. Делегации Украины и России прибыли в Турцию. Третий раунд российско-украинских переговоров должен пройти вечером в среду в Стамбуле.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта имени Ататюрка.

Украинская делегация ранее прилетала в Анкару, откуда отправится в Стамбул, сообщали украинские СМИ. Переговоры должны пройти вечером, это будет третий раунд.

«Перед встречей в Стамбуле [члены] украинской делегации, возглавляемой секретарем СНБО Рустем Умеровым, прибыли в Анкару и провели важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Передали приветствие и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского», — заявил в телеграме глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны», — написал он в следующем посте в телеграме.

«РБК-Украина» также утверждает, ссылаясь на источник, что главная тема переговоров — «встреча лидеров». «Наша делегация с этим туда приехала», — заявил собеседник издания.

«Основная задача, кроме гуманитарного трека, — организация встречи лидеров Украины и РФ», — пишет и «Украинская правда».

Кремль ранее подтвердил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским вылетела в Турцию, переговоры должны пройти в Стамбуле вечером в среду.

Это будет третий тур переговоров, второй состоялся 2 июня и не привел ни к каким прорывам в мирном урегулировании.

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