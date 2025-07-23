Здесь будет город-сад! Зеленые крыши и городские луга в Риге: для кого все это? (ФОТО)

На днях Рижская дума отчиталась, что Рига уже сейчас - одна из самых зеленых столиц Европы. И это действительно так, согласно данным индекса зеленых городов, столица Латвии входит в десятку самых зеленых городов мира. В целом, на одного рижанина приходится около 113 кв. метров зеленых насаждений, а их соотношению к общей площади города составляет около 23,8%.

В целом идея города-сада далеко не новая. Впервые ее сформулировал английский социолог-утопист Эбенизер Говард еще в далеком 1898 году. Он полагал, что промышленные города изжили себя, превратились в чудовищных монстров, дышащих смогом и зловонием из заводских труб. В качестве альтернативы Говардом были предложены небольшие города, сочетающие лучшие свойства города и деревни для достижение максимально высокого уровня качества жизни.

В первой половине XX века идея города-сада пользовалась популярностью во многих странах, но вскоре стало ясно, что успехи такой концепции оказались ниже ожидаемой. Со временем многие пригородные районы-сады превратились в привычные нам спальные районы. Однако идеи до сих пор используются современными градостроительными концепциями, например движением нового урбанизма - создание компактного и экологичного города в противоположность "автомобильным" пригородам.

Отголоски этой философии мы видим практически каждый день. В нее вписываются и предложения ввести платный въезд в центр Риги, чтобы уменьшить автомобильный трафик, и "одержимость" массовым, часто фантастическим, озеленением города.

"Наша цель — не только сохранить зеленые зоны, но и расширить их. Высадка деревьев в центре — это тщательно спланированные инвестиции как в обновление городского пейзажа, так и в здоровье рижан», — подчеркивает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

В первой половине этого года Департамент жилья и окружающей среды уже высадил около 100 крупномерных деревьев, и работы продолжатся осенью. Также деревья сажают и другие городские структуры и предприятия. А некоторые проявляют недюжинную фантазию и высаживают растения там, где казалось бы для них не самое подходящее место. Например, муниципальное предприятие Rīgas Satiksme в конце мая сообщило, что в Риге оборудовано несколько остановок общественного транспорта с зелеными крышами.

На данный момент таких эко-остановок всего четыре: две на улице Таллинас (остановка “Vārnu iela”); ну улице Гертрудес (остановка “Avotu iela”); и на Бривибас гатве (остановка “Rūpnīca “VEF””). Это так называемые крыши из седума, состоящие из суккулентов, которые не только украшают городской пейзаж, но и приносят экологическую пользу. Заявлено, что подобные крыши улучшают эстетический облик города, способствуют улучшению качества воздуха, снижают эффект перегрева в жаркое время года.

- Лучше бы клубнику там посадили, пользы было бы больше, - считает местный житель, встреченный рядом с одной из остановок. - Как бы оно там все гнить не начало. Влаги много, превратится просто в болото.

- Выглядит, конечно, симпатично и необычно. Практически новая достопримечательность на нашей улице, - смеется официантка из летнего кафе неподалеку. Но в то же время высказывает и опасения, как долго такая красота продержится. - Главное, чтобы за ними следили, а то превратится в заросли сорняков, или, не знаю, засохнет на солнце.

В целом, если смотреть с земли, то зеленые насаждения выглядят довольно ухоженными. Даже через пару месяцев с нашей капризной погодой - когда то дождь, то жара, а то и вовсе градом шарахнет. Но если подняться чуть выше, то видно, что ситуация немного иная - если по краям еще аккуратные посадки, то ближе к центру травы уже идут в полный рост, а местами уже заметно как тянется вверх вездесущая крапива. Может садовник так далеко триммером не дотягивается, чтобы скосить, а может это такая концепция?

Для сравнения, давайте заглянем и на крышу обычной "стандартной" остановки общественного транспорта. Согласитесь, крыша с растениями выглядит по меньшей мере интересней, чем грязная металлическая площадка.

Вообще, идеи зеленых крыш уже давно будоражат умы отцов города. Еще в 2023 году был заявлен амбициозный проект озеленения улицы Тербатас. Там планировалось построить зеленые стены, крыши и даже дождевые сады. Ведь если не можешь посадить дерево около дома, можно сажать растения около стены. Вот только реализация проекта застряла где-то на этапе изучения где и на каких зданиях можно реализовать эти решения.

Ожидалось, что зеленые насаждения планируется внедрить к 2024 году, но уже середина 2025 года, а дождевых садов нигде не видно. Возможно, дело в том, что на реализацию такого проекта требовалось более 532 133 евро, и лишь 10% из них выделялось непосредственно из бюджета самоуправления. Остальное - госфинансирование и европейские фонды, а сейчас, как известно, приоритеты поменялись. Тут и Rail Baltica висит тяжким грузом, и оборону укреплять нужно, и больницы как-то ремонтировать. Одним словом, не до озеленения с дождевыми садами.

Напоследок, хочется сказать и о другом крупном проекте озеленителей от самоуправления - городские луга в черте города. Латвийский фонд природы (Latvijas dabas fonds, LDF) в сотрудничестве с Рижской думой в этом году создаст в столице пять новых городских лугов — специальных участков в зеленых зонах, где будут расти растения, характерные для естественных лугов. С учетом новых "оазисов", в черте города будет уже 45 участков общей площадью 16 гектаров.

И если рижане поначалу полагали, что луга станут новым местом для отдыха, пикников и местом, где дети смогут побегать или поиграть в мяч, то вскоре разочаровались. Все чаще стали звучать жалобы, что эти луга никто не косит, трава местами вымахала до полутора метров, а буйные заросли полевых растений стали рассадниками клещей и даже змей.

Вот только никто не скрывает, что в первую очередь это не место для отдыха рижан, а эксперимент по сохранению биоразнообразия и восстановлению естественных лугов. Ученые из Латвийского фонда природы здесь культивируют редкие дикорастущие растения, восстанавливают естественную экосистему и вообще очень довольны результатами, ведь в ходе этого эксперимента был получен большой опыт.

Создатель городских лугов, ботаник Рута Сниедзе-Креталова, рассказала: «Если бы мы выращивали только траву, которая у нас уже есть в городе, то видовое разнообразие было бы очень, очень скудным. Например, я проверила, что на променаде Юглы до создания луга можно было насчитать 33 разных цветка, теперь их 83. Мы добавили 50 видов!»

Сниедзе-Креталова также отметила, что расходы на содержание городских лугов меньше, чем на стрижку газона, поскольку городские луга косят дважды за сезон. До конца мая в большинстве лугов проводится первая стрижка — она необходима, чтобы ограничить распространение нежелательных агрессивных видов и создать лучшие условия для роста луговых растений. Вторая стрижка проводится после окончания цветения — в конце лета, чтобы предотвратить образование сухостоя.

Впрочем польза от лугов тоже есть: они обогащают зеленые зоны микрорайонов, привлекают опылителей, дают возможность познакомиться с растениями, а также впитывают и очищают дождевую воду, охлаждают город, связывают углерод в почве и прочее. Вот только любоваться всем этим лучше со стороны, а то еще ненароком потопчите редкий цветочек.

Конечно, каждому из нас приятней жить в зеленом и цветущем городе, а не в джунглях из стекла и бетона с загазованным воздухом. Вот только в условиях ужасного падения рождаемости и стремительного старения населения, возникает вопрос: а жить-то кто будет в этом городе саде? Да и садоводство, скамеечки и растения в кадках больше свойственно пожилым сеньорам, а не бурному молодежному ритму жизни.

Возможно, потеряв статус промышленного и торгового центра Балтии Риге было суждено стать провинциальным убежищем для богатых пенсионеров с Запада. Этаким островком спокойствия и пасторальным заповедником в бурном море глобализации и деловой суеты. Местом, где армия чиновников из местных жителей поддерживает порядок и управляет, пока зажиточные бюргеры отдыхают на старости лет и вливают в экономику Латвии честно накопленные за годы жизни состояния. Которые, кстати, регулярно пополняются пенсионными выплатами из бюджета богатых западных стран. Тоже ведь экономическая модель, заслуживающая право на существование!

Вот только жизнь вносит свои коррективы: тут и недовольство "неправильными мигрантами", и сосед, развязавший войну прямо под боком. Кому ж захочется доживать свой век в саду, который стремительно превращается в минное поле? Но процесс озеленения запущен, не останавливаться не на полпути. И возможно, когда-нибудь Рига, а вместе с ней и вся Латвия станут райским садом. Хотя все также остается вопрос: для кого?