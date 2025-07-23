В Стамбуле завершилась встреча делегаций РФ и Украины: результаты

В нем говорится, что украинская делегация на встрече обрисовала украинские приоритеты, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня, которое «должно быть настоящим», подчеркнул Умеров.

Также делегация предложила провести встречу лидеров России и Украины до конца августа, сказал Умеров. О российской реакции на это он ничего не сказал.

Что Умеров сказал об обменах пленными

Относительно обменов военнопленными мы ожидаем дальнейшего прогресса. Мы продолжаем настаивать на освобождении гражданских лиц, включая детей.

Ранее в российской делегации сообщили, что планируются обмены гражданскими лицами, но подробностей пока не последовало.

Главные заявления главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

- Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, они будут работать в режиме онлайн. Украина рассмотрит предложения

- Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться. Встреча Путина и Зеленского должна «поставить точку»

- предстоит еще обмен 1200 на 1200 человек с каждой стороны

- РФ вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих

- Россия предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих

- Россия предложила рассмотреть возможность объявления коротких перемирий (по 24-48 часов), чтобы забрать раненых и тела бойцов

- будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелораненым и больными на линии боевых действий

- обсуждался вопрос возвращения перемещенных из-за войны гражданских лиц

- 30 жителей Курской области, вывезенных ВСУ во время боев, остаются в Украине. Киев должен прояснить их статус

- Украина передала России 339 фамилий детей, которые были вывезены в Россию

- позиции Киева и Москвы достаточно далеки, договорились продолжать контакты