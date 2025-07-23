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В Стамбуле завершилась встреча делегаций РФ и Украины: результаты

Редакция PRESS 23 июля, 2025 22:18

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Глава украинской делегации Рустем Умеров на пресс-конференции по окончании переговоров зачитал заявление.

В нем говорится, что украинская делегация на встрече обрисовала украинские приоритеты, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня, которое «должно быть настоящим», подчеркнул Умеров.

Также делегация предложила провести встречу лидеров России и Украины до конца августа, сказал Умеров. О российской реакции на это он ничего не сказал.

Что Умеров сказал об обменах пленными

Относительно обменов военнопленными мы ожидаем дальнейшего прогресса. Мы продолжаем настаивать на освобождении гражданских лиц, включая детей.

Ранее в российской делегации сообщили, что планируются обмены гражданскими лицами, но подробностей пока не последовало.

Главные заявления главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

- Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, они будут работать в режиме онлайн. Украина рассмотрит предложения

- Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться. Встреча Путина и Зеленского должна «поставить точку»

- предстоит еще обмен 1200 на 1200 человек с каждой стороны

- РФ вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих

- Россия предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих

- Россия предложила рассмотреть возможность объявления коротких перемирий (по 24-48 часов), чтобы забрать раненых и тела бойцов
- будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелораненым и больными на линии боевых действий

- обсуждался вопрос возвращения перемещенных из-за войны гражданских лиц

- 30 жителей Курской области, вывезенных ВСУ во время боев, остаются в Украине. Киев должен прояснить их статус

- Украина передала России 339 фамилий детей, которые были вывезены в Россию

- позиции Киева и Москвы достаточно далеки, договорились продолжать контакты

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Что стоит за «реформой» в LMT и TET: Константин Чекушин

Важно 22:06

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-Поскольку появилась новость, что подписано соглашение о продаже принадлежащих Telia акций Tet и LMT Латвии, то выложу материал, который готовил по этой теме. Не ломай, что работает или что стоит за «реформой» в LMT и TET, - об этом написал в Фейсбуке Константин Чекушин.

-Поскольку появилась новость, что подписано соглашение о продаже принадлежащих Telia акций Tet и LMT Латвии, то выложу материал, который готовил по этой теме. Не ломай, что работает или что стоит за «реформой» в LMT и TET, - об этом написал в Фейсбуке Константин Чекушин.

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В Стамбуле проходят переговоры между РФ и Украиной

Мир 20:38

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Здесь будет город-сад! Зеленые крыши и городские луга в Риге: для кого все это? (ФОТО)

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Превратить Ригу в город-сад! Похоже, именно такой целью задались власти столичного самоуправления на ближайшую пятилетку. Дождевые сады, зеленые стены и крыши зданий, городские луга - все это звучит привлекательно, когда рассуждаем о биоразнообразии, но как обстоят дела с практической точки зрения?

Превратить Ригу в город-сад! Похоже, именно такой целью задались власти столичного самоуправления на ближайшую пятилетку. Дождевые сады, зеленые стены и крыши зданий, городские луга - все это звучит привлекательно, когда рассуждаем о биоразнообразии, но как обстоят дела с практической точки зрения?

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Несколько рядных домов почти полностью уничтожены пожаром в Саласпилсе

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В Саласпилсе пожар практически полностью уничтожил несколько рядных домов.

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Психиатров все меньше, а психов всё больше: Минздрав придумал очередную реформу

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Помощь психиатра требуется все большему числу людей, однако среднее время ожидания на ее получение в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) составляет 59 дней, следует из отчетного доклада учреждения за 2024 год. Как отмечают в НЦПЗ, очереди образовались во всех амбулаторных подразделениях этого медицинского учреждения. Причина тому - нехватка врачей-психиатров, отток врачей из госкомпаний в частные лечебные учреждения из-за перегрузки и неконкурентоспособного заработка, заключило в докладе руководство НЦПЗ, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

Помощь психиатра требуется все большему числу людей, однако среднее время ожидания на ее получение в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) составляет 59 дней, следует из отчетного доклада учреждения за 2024 год. Как отмечают в НЦПЗ, очереди образовались во всех амбулаторных подразделениях этого медицинского учреждения. Причина тому - нехватка врачей-психиатров, отток врачей из госкомпаний в частные лечебные учреждения из-за перегрузки и неконкурентоспособного заработка, заключило в докладе руководство НЦПЗ, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

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Новые расценки на парковку у болот Кемери: а потому что могут

Новости Латвии 20:05

Новости Латвии 0 комментариев

Прогулка по деревянным тропам Большого Кемерского болота теперь обойдется дороже. Вместо трёх евро за день — теперь три евро в час. Такие изменения ждут тех, кто планирует поездку на машине к одному из самых популярных природных маршрутов Латвии. Ежегодно сюда приезжают свыше 100 тысяч туристов. Повышение платы за парковку связано со сменой арендатора стоянки, рассказали в эфире LSM+ представители Управления природоохраны.

Прогулка по деревянным тропам Большого Кемерского болота теперь обойдется дороже. Вместо трёх евро за день — теперь три евро в час. Такие изменения ждут тех, кто планирует поездку на машине к одному из самых популярных природных маршрутов Латвии. Ежегодно сюда приезжают свыше 100 тысяч туристов. Повышение платы за парковку связано со сменой арендатора стоянки, рассказали в эфире LSM+ представители Управления природоохраны.

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