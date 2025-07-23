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Психиатров все меньше, а психов всё больше: Минздрав придумал очередную реформу

Редакция PRESS 23 июля, 2025 14:36

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Помощь психиатра требуется все большему числу людей, однако среднее время ожидания на ее получение в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) составляет 59 дней, следует из отчетного доклада учреждения за 2024 год. Как отмечают в НЦПЗ, очереди образовались во всех амбулаторных подразделениях этого медицинского учреждения. Причина тому - нехватка врачей-психиатров, отток врачей из госкомпаний в частные лечебные учреждения из-за перегрузки и неконкурентоспособного заработка, заключило в докладе руководство НЦПЗ, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

За последние три года трудовые отношения с НЦПЗ прекратили примерно 20 психиатров. Министерство здравоохранения надеется, что объединение под одной крышей - НЦПЗ - шести государственных психоневрологических больниц (Национальный центр психического здоровья, Даугавпилсская психоневрологическая больница, Стренченская психоневрологическая больница, Лиепайская приморская больница, больница "Гинтермуйжа" в Елгаве, детская психоневрологическая больница "Айнажи"), которые сейчас действуют децентрализованно с отдельным юридическим статусом, позволит улучшить лечение пациентов этого медицинского профиля и добиться единого и эффективного управления психиатрической помощью.

Министерство отмечает, что в Европе в этом смысле за последние 20-30 лет произошла деинституционализация - переход от крупных психиатрических больниц к интегрированному уходу в общих больницах, амбулаторных центрах, дневных стационарах, в том числе помощь пациентам психиатрии оказывают мобильные команды медиков. Так, в Нидерландах, Германии, Швеции и Италии психиатрическая помощь в основном обеспечивается в отделениях общих больниц или амбулаторных центрах, в то время как в странах Восточной Европы (например, Словакии, Польше, Румынии) до сих пор действуют отдельные психиатрические больницы, но их число сокращается, поскольку в этих странах происходит движение к централизации.

Только что завершилось обсуждение доклада Минздрава, и вскоре он будет передан на обсуждение в правительство. Действительно ли эта реформа поспособствует расширению доступности услуг психиатров, позволит сократить очереди и удержать переход врачей на работу в частный медицинский сектор? Главный врач психоневрологической больницы "Гинтермуйжа" Артур Блекте уверен, что намеченные министерством изменения в управлении больницами приведут к еще большему дефициту психиатров в госсекторе, так как планируемое создание единого общества капитала с централизованным управлением больше не позволит врачам-психиатрам в госсекторе выбирать работодателя. 

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